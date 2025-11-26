علقت وسائل الإعلام الإنجليزية على فوز فريق تشيلسي الإنجليزي على برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي فاز على برشلونة بثلاثية دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الخامس بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري، بينما توقف رصيد البارسا عند 7 نقاط في المرتبة الـ15.

ونشرت صحيفة "تايمز" تقرير المباراة بعنوان "من هو لامين؟ إستيفاو يدمر برشلونة في ليلة رائعة"، في إشارة لتألق النجم البرازيلي الشاب الذي سجل الهدف الثاني.

بينما قالت صحيفة "ميرور": "ولد نجم! إستيفاو يهزم يامال في فوز ساحق"، وذلك في مقارنة بين النجمين المراهقين، خاصة أن كلاهما يبلغ من العمر 18 عاما.

وجاء في صحيفة "جارديان": "هدف إستيفاو يسلط الضوء على انتصار تشيلسي الساحق".

بينما قالت صحيفة "تليجراف": "إستيفاو يتفوق على يامال في فوز تشيلسي على برشلونة".

