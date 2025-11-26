المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من هو لامين؟.. تعليقات نارية لصحف إنجلترا بعد فوز تشيلسي على برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:18 ص 26/11/2025
لامين يامال

لامين يامال

علقت وسائل الإعلام الإنجليزية على فوز فريق تشيلسي الإنجليزي على برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي فاز على برشلونة بثلاثية دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الخامس بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري، بينما توقف رصيد البارسا عند 7 نقاط في المرتبة الـ15.

ونشرت صحيفة "تايمز" تقرير المباراة بعنوان "من هو لامين؟ إستيفاو يدمر برشلونة في ليلة رائعة"، في إشارة لتألق النجم البرازيلي الشاب الذي سجل الهدف الثاني.

بينما قالت صحيفة "ميرور": "ولد نجم! إستيفاو يهزم يامال في فوز ساحق"، وذلك في مقارنة بين النجمين المراهقين، خاصة أن كلاهما يبلغ من العمر 18 عاما.

وجاء في صحيفة "جارديان": "هدف إستيفاو يسلط الضوء على انتصار تشيلسي الساحق".

بينما قالت صحيفة "تليجراف": "إستيفاو يتفوق على يامال في فوز تشيلسي على برشلونة".

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg