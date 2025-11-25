المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

ماريسكا: الفوز على برشلونة مهم.. وعلينا الاسترخاء استعدادا لمباراة أرسنال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:23 ص 26/11/2025
ماريسكا

ماريسكا

أعرب إنزو ماريسكا مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بعد تحقيق الفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه طلب من اللاعبين الاسترخاء للاستعداد لمباراة أرسنال.

وحقق نادي تشيلسي فوزاً هاماً على نظيره برشلونة (3-0)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات ماريسكا

وقال ماريسكا في تصريحات لموقع ناديه: "بالنسبة لي شخصيًا إنه فوز كبير، خاصةً وأن الفريق الآخر كان برشلونة".

وأضاف: "لكن لا شيء يتغير فيما يتعلق بفريقنا وما يمكننا تحقيقه، لا شك أن فوز الليلة مهم، ولكن ليس أكثر من ذلك، لقد انتهى الأمر، والآن نركز على المباراة التالية التي ستكون صعبة مرة أخرى".

وتابع: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على الزخم لأنه أمر جيد للغاية ومن السهل جدًا استعادة الطاقة عندما تفوز بالمباريات، بالتأكيد".

وواصل: "حاولنا إيجاد الفرص، سجلنا ثلاثة أهداف ثم أُلغيت ثلاثة أهداف، وسنحت لنا فرص أخرى كثيرة، لذا أعتقد أننا خلقنا فرصًا كافية للفوز بالمباراة".

وأتم ماريسكا تصريحاته: "طلبتُ من اللاعبين خلال الـ 48 ساعة القادمة الاسترخاء التام واستعادة نشاطهم، لأننا سنواجه آرسنال يوم الأحد، رسالتي بعد المباراة كانت استعادة النشاط وهو الأهم في هذه اللحظة، ومن ثم نبدأ بالتفكير في آرسنال ابتداءً من يوم الجمعة".

مباراة تشيلسي القادمة
برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

