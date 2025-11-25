أعرب إنزو ماريسكا مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بعد تحقيق الفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه طلب من اللاعبين الاسترخاء للاستعداد لمباراة أرسنال.

وحقق نادي تشيلسي فوزاً هاماً على نظيره برشلونة (3-0)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات ماريسكا

وقال ماريسكا في تصريحات لموقع ناديه: "بالنسبة لي شخصيًا إنه فوز كبير، خاصةً وأن الفريق الآخر كان برشلونة".

وأضاف: "لكن لا شيء يتغير فيما يتعلق بفريقنا وما يمكننا تحقيقه، لا شك أن فوز الليلة مهم، ولكن ليس أكثر من ذلك، لقد انتهى الأمر، والآن نركز على المباراة التالية التي ستكون صعبة مرة أخرى".

وتابع: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على الزخم لأنه أمر جيد للغاية ومن السهل جدًا استعادة الطاقة عندما تفوز بالمباريات، بالتأكيد".

وواصل: "حاولنا إيجاد الفرص، سجلنا ثلاثة أهداف ثم أُلغيت ثلاثة أهداف، وسنحت لنا فرص أخرى كثيرة، لذا أعتقد أننا خلقنا فرصًا كافية للفوز بالمباراة".

وأتم ماريسكا تصريحاته: "طلبتُ من اللاعبين خلال الـ 48 ساعة القادمة الاسترخاء التام واستعادة نشاطهم، لأننا سنواجه آرسنال يوم الأحد، رسالتي بعد المباراة كانت استعادة النشاط وهو الأهم في هذه اللحظة، ومن ثم نبدأ بالتفكير في آرسنال ابتداءً من يوم الجمعة".