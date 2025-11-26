المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشواميني مدافعا.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أولمبياكوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:27 ص 26/11/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

يستكمل ريال مدريد الإسباني مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهة مع أولمبياكوس اليوناني.

ريال مدريد يحل ضيفا على أولمبياكوس، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية.

ويدخل الريال مواجهة أولمبياكوس بغيابات متعددة في خط الدفاع، بجانب غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا، وذلك بسبب الإصابات.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

ووفقا للتشكيل المتوقع، الذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فمن المنتظر أن يشارك لاعب الوسط أوريلين تشواميني، العائد من الإصابة، كقلب دفاع لتعويض الغيابات في هذا المركز.

وفيما يلي نستعرض تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أولمبياكوس

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - أوريلين تشواميني - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

جدول مباريات اليوم 

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا تشكيل ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg