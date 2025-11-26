يستكمل ريال مدريد الإسباني مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهة مع أولمبياكوس اليوناني.

ريال مدريد يحل ضيفا على أولمبياكوس، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية.

ويدخل الريال مواجهة أولمبياكوس بغيابات متعددة في خط الدفاع، بجانب غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا، وذلك بسبب الإصابات.

ووفقا للتشكيل المتوقع، الذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فمن المنتظر أن يشارك لاعب الوسط أوريلين تشواميني، العائد من الإصابة، كقلب دفاع لتعويض الغيابات في هذا المركز.

وفيما يلي نستعرض تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أولمبياكوس

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - أوريلين تشواميني - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

