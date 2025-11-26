المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة أرسنال وبايرن ميونخ.. موعد قمة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:45 ص 26/11/2025
أرسنال بايرن

أرسنال وبايرن ميونخ

تقام مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا بمثابة "نهائي مبكر"، تجمع بين فريقي أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ويحل بايرن ضيفا على أرسنال، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وبعد مرور أول 4 جولات، يقتسم الفريقان الصدارة برصيد 12 نقطة لكلا منهما، بعدما حققا العلامة الكاملة بالفوز في النصف الأول من مشوار مرحلة الدوري.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025 والقناة الناقلة.

موعد مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة أرسنال وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة أرسنال وبايرن ميونخ عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

جدول مباريات اليوم 

أرسنال دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg