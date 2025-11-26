تقام مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا بمثابة "نهائي مبكر"، تجمع بين فريقي أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ويحل بايرن ضيفا على أرسنال، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبعد مرور أول 4 جولات، يقتسم الفريقان الصدارة برصيد 12 نقطة لكلا منهما، بعدما حققا العلامة الكاملة بالفوز في النصف الأول من مشوار مرحلة الدوري.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025 والقناة الناقلة.

موعد مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة أرسنال وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة أرسنال وبايرن ميونخ عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

