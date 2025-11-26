المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سباق البرازيليين في دوري الأبطال.. فينيسيوس أمام فرصة ذهبية لمعادلة كاكا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:53 ص 26/11/2025
فينيسيوس

فينيسيوس

يحتاج النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، لتسجيل هدف واحد على الأقل في مباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، لكتابة رقم تاريخي في البطولة الأوروبية.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره أولمبياكوس، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس أمام فرصة ذهبية لمعادلة كاكا

يحتاج فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لتسجيل هدف أمام أولمبياكوس، لمعادلة كاكا في قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فينيسيوس جونيور المركز الثالث في القائمة برصيد 29 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن كاكا أسطورة نادي ريال مدريد وميلان الإيطالي.

ويتصدر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قائمة اللاعبين البرازيليين الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا، برصيد 43 هدفاً.

قائمة اللاعبين البرازيليين الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا

1- نيمار (43 هدفاً)

2- كاكا (30 هدفاً)

3- فينيسيوس جونيور (29 هدفاً)

4- ريفالدو (27 هدفاً)

5- ماريو جاردل (25 هدفاً)

6- رودريجو (25 هدفاً)

7- جيوفاني إلبر (25 هدفاً)

8- جابرييل جيسوس (24 هدفاً)

9- روبيرتو فيرمينو (22 هدفاً)

10- لويز أدريانو (21 هدفاً)

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد أولمبياكوس فينيسيوس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg