يحتاج النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، لتسجيل هدف واحد على الأقل في مباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، لكتابة رقم تاريخي في البطولة الأوروبية.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره أولمبياكوس، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس أمام فرصة ذهبية لمعادلة كاكا

يحتاج فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لتسجيل هدف أمام أولمبياكوس، لمعادلة كاكا في قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فينيسيوس جونيور المركز الثالث في القائمة برصيد 29 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن كاكا أسطورة نادي ريال مدريد وميلان الإيطالي.

ويتصدر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قائمة اللاعبين البرازيليين الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا، برصيد 43 هدفاً.

قائمة اللاعبين البرازيليين الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا

1- نيمار (43 هدفاً)

2- كاكا (30 هدفاً)

3- فينيسيوس جونيور (29 هدفاً)

4- ريفالدو (27 هدفاً)

5- ماريو جاردل (25 هدفاً)

6- رودريجو (25 هدفاً)

7- جيوفاني إلبر (25 هدفاً)

8- جابرييل جيسوس (24 هدفاً)

9- روبيرتو فيرمينو (22 هدفاً)

10- لويز أدريانو (21 هدفاً)