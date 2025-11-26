برشلونة ينهي سلسلة تهديفية مميزة استمرت 53 مباراة

كشفت "AS" أن برشلونة فقد سلسلة تهديفية مميزة استمرت 53 مباراة متتالية، بعدما فشل في تسجيل أي هدف خلال الخسارة الثقيلة أمام تشيلسي بنتيجة 3-0 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

السلسلة بدأت بعد الهزيمة 0-1 أمام ليجانيس في 15 ديسمبر 2024 بالجولة 17 من الدوري الإسباني، ومنذ ذلك الحين لم يخض الفريق بقيادة هانز فليك أي مباراة دون تسجيل، حتى جاءت مواجهة تشيلسي الأخيرة لتنهي هذا الرقم المميز.

الهزيمة كانت لها آثار إضافية، أبرزها تراجع فرص برشلونة في ضمان التأهل المباشر إلى قائمة أفضل ثمانية فرق في دوري الأبطال، وهو ما قد يجبر الفريق على خوض مباراة الملحق في فبراير المقبل.

توقف السلسلة جاء في ظروف صعبة، بعدما لعب برشلونة 55 دقيقة بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع رونالد أراوخو بالبطاقة الصفراء الثانية، ما صعّب المهمة على الفريق وأفقده القدرة على تشكيل خطورة هجومية كافية.

من بين المباريات الـ53 التي سجل فيها الفريق، كانت 33 مباراة في الدوري الإسباني، وما تزال السلسلة المحلية قائمة، إذ يطمح برشلونة لكسر الرقم القياسي المحلي المتمثل في 37 مباراة متتالية مسجلة في الليجا، وهو رقم حققه الفريق تحت قيادة إرنستو فالفيردي في عام 2019.

وسيكون برشلونة أمام تحديات قوية في مبارياته المقبلة أمام ألافيس، أتلتيكو مدريد، ريال بيتيس، أوساسونا وفياريال، حيث يتعين على اللاعبين التسجيل في كل هذه المباريات للحفاظ على السلسلة المحلية والسعي نحو رقم قياسي جديد في تاريخ النادي.