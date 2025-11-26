يستعد ريال مدريد الإسباني لاستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهة أولمبياكوس اليوناني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أولمبياكوس، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وكان الريال قد جمع 9 نقاط من أول 4 جولات، بالفوز في 3 مباريات بجانب هزيمة واحدة، ليحتل المركز التاسع بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري.

على جانب آخر يحتل أولمبياكوس المركز الـ32 برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025 والقناة الناقلة.

موعد مباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة أولمبياكوس وريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة أولمبياكوس وريال مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD3".

