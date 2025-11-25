سجّل الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، رقما سلبيا بعد الخسارة من تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض برشلونة لهزيمة ساحقة أمام تشيلسي بنتيجة (3-0)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

لم يحدث من قبل

لم يسبق للمدرب الألماني أن شاهد أحد فرقه يفشل في التسجيل في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

فليك أدار 37 مباراة (18 مع بايرن ميونيخ و19 مع برشلونة) شهدت جميعها تسجيل فريقه للأهداف، قبل أن يسقط فريقه في لندن أمام تشيلسي دون أن يجد طريقه إلى الشباك.

وبالنظر إلى هذه المباريات الـ38 في دوري أبطال أوروبا إجمالاً، فقد فاز مع بايرن ميونيخ في 16 من أصل 18 مباراة، وتعادل في واحدة وخسر واحدة فقط.

أما سجله مع برشلونة فكان أسوأ، إذ أشرف كمدرب للبلوجرانا على 19 مباراة، حقق خلالها 12 فوزاً و3 تعادلات و4 هزائم.