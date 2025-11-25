المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
لم يحدث من قبل.. رقم سلبي لهانسي فليك بعد الخسارة من تشيلسي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:16 ص 26/11/2025
هانسي فليك

هانسي فليك

سجّل الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، رقما سلبيا بعد الخسارة من تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض برشلونة لهزيمة ساحقة أمام تشيلسي بنتيجة (3-0)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

لم يحدث من قبل

لم يسبق للمدرب الألماني أن شاهد أحد فرقه يفشل في التسجيل في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

فليك أدار 37 مباراة (18 مع بايرن ميونيخ و19 مع برشلونة) شهدت جميعها تسجيل فريقه للأهداف، قبل أن يسقط فريقه في لندن أمام تشيلسي دون أن يجد طريقه إلى الشباك.

وبالنظر إلى هذه المباريات الـ38 في دوري أبطال أوروبا إجمالاً، فقد فاز مع بايرن ميونيخ في 16 من أصل 18 مباراة، وتعادل في واحدة وخسر واحدة فقط.

أما سجله مع برشلونة فكان أسوأ، إذ أشرف كمدرب للبلوجرانا على 19 مباراة، حقق خلالها 12 فوزاً و3 تعادلات و4 هزائم.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة تشيلسي هانسي فليك





