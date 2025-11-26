حقق تشيلسي الإنجليزي نتائج قوية في المباريات التي خاضها حتى الآن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشيلسي فاز على برشلونة بنتيجة 3-0، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الخامس بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري، وهو أحد المراكز المؤهلة إلى دور الـ16 بشكل مباشر، إذ تتأهل أول 8 أندية في الترتيب.

وفيما يلي نستعرض المباريات الـ3 المتبقية لتشيلسي في مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية هذا الموسم، والتي يأمل أن يواصل فيها "البلوز" نتائجهم القوية سعيا للتأهل إلى ثمن النهائي مباشرة دون خوض الملحق.

مباريات تشيلسي المتبقية في دوري أبطال أوروبا

الجولة السادسة: أتالانتا الإيطالي × تشيلسي - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 10 مساء

الجولة السابعة: تشيلسي × بافوس القبرصي - الأربعاء 21 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: نابولي الإيطالي × تشيلسي - الأربعاء 28 يناير 2026 - 10 مساء

