المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد الفوز على برشلونة.. مباريات تشيلسي المتبقية في دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:38 ص 26/11/2025
تشيلسي

تشيلسي الإنجليزي

حقق تشيلسي الإنجليزي نتائج قوية في المباريات التي خاضها حتى الآن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشيلسي فاز على برشلونة بنتيجة 3-0، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الخامس بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري، وهو أحد المراكز المؤهلة إلى دور الـ16 بشكل مباشر، إذ تتأهل أول 8 أندية في الترتيب.

وفيما يلي نستعرض المباريات الـ3 المتبقية لتشيلسي في مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية هذا الموسم، والتي يأمل أن يواصل فيها "البلوز" نتائجهم القوية سعيا للتأهل إلى ثمن النهائي مباشرة دون خوض الملحق.

مباريات تشيلسي المتبقية في دوري أبطال أوروبا

الجولة السادسة: أتالانتا الإيطالي × تشيلسي - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 10 مساء

الجولة السابعة: تشيلسي × بافوس القبرصي - الأربعاء 21 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: نابولي الإيطالي × تشيلسي - الأربعاء 28 يناير 2026 - 10 مساء

جدول مباريات اليوم 

برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg