دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

عودة ديمبلي.. قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة توتنهام في دوري الأبطال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:59 ص 26/11/2025
ديمبلي

عثمان ديمبلي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبر الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره توتنهام هوتسبر، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يقع توتنهام في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

عودة ديمبلي

شهدت قائمة النادي الباريسي عودة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وغاب ديمبلي عن باريس سان جيرمان في مباراتي ليون ولوهافر في الدوري الفرنسي، وعن منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي.

قائمة باريس سان جيرمان

No description available.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
دوري أبطال أوروبا توتنهام باريس سان جيرمان

