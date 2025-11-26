أعلن لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبر الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره توتنهام هوتسبر، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يقع توتنهام في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

عودة ديمبلي

شهدت قائمة النادي الباريسي عودة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وغاب ديمبلي عن باريس سان جيرمان في مباراتي ليون ولوهافر في الدوري الفرنسي، وعن منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي.

قائمة باريس سان جيرمان