تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا إقامة مباراة قوية تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي في مرحلة الدوري.

ويستضيف باريس، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، نظيره توتنهام، بطل الدوري الأوروبي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري الأبطال 2025-2026.

ويعد هذا تكرارا للقاء كأس السوبر الأوروبي الذي فاز به سان جيرمان أمام توتنهام في شهر أغسطس الماضي.

وكان باريس قد جمع 9 نقاط من أول 4 جولات، بالفوز في 3 مباريات بجانب هزيمة واحدة، ليحتل المركز السابع بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري.

على جانب آخر يحتل توتنهام المركز الـ12 برصيد 8 من انتصارين وتعادلين.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا 2025 والقناة الناقلة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025 على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

