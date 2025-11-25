المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خسر جميع الجوانب.. 3 مؤشرات وراء سقوط برشلونة أمام تشيلسي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:35 م 26/11/2025
برشلونة

برشلونة

قدّم نادي برشلونة واحدة من أسوأ مبارياته في الذاكرة القريبة في لندن خلال مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وسمحت أخطاء عدة لاعبين وغياب الانسجام لتشيلسي بتحقيق فوز بنتيجة (3-0) في سقوطٍ مدوٍّ للبلوجرانا تؤكده الإحصائيات بشكل كامل.

3 مؤشرات وراء سقوط برشلونة أمام تشيلسي

هناك ثلاثة جوانب يهيمن فيها برشلونة عادةً، لكنه خسرها أمام تشيلسي مساء الثلاثاء، وفقاً لإحصائيات شبكة "أوبتا"، وهي الاستحواذ، والتمريرات، والتسديدات.

استحوذ أصحاب الأرض "تشيلسي" على نسبة 55.4% من الكرة، مقابل 44.6% لبرشلونة، ما منح "البلوز" زمام المبادرة والسيطرة على مجريات اللعب، وإن لم يكن الفارق كبيراً.

وعلى مستوى التمريرات، أكمل الفريق الإنجليزي 514 تمريرة، بينما بلغ مجموع تمريرات النادي الكتالوني 418 تمريرة، أي أقل بنحو 100 تمريرة من منافسيهم، وبالنظر بشكل أدق إلى التمريرات في الثلث الهجومي، فإن تفوق تشيلسي بـ123 تمريرة مقابل 56 تمريرة لبرشلونة، وهذا يُعد مؤشراً واضحاً أيضاً.

وأخيراً، يتمثل المؤشر الثالث والأهم في عدد التسديدات، سواء الإجمالية أو التي جاءت على المرمى، وقد ضاعف تشيلسي تفوقه ثلاث مرات على برشلونة في كلا الجانبين، فبالمجمل، سدد فريق إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي 15 كرة منها 6 على المرمى، مقابل 5 تسديدات فقط لبرشلونة، لم يصب منها المرمى سوى اثنتين.

وبعيداً عن هذه الجوانب الهيكلية، هناك جوانب أخرى أقل أهمية، لكنها جميعها كانت في صالح تشيلسي.

فالتدخلات في منطقة الجزاء الخصم (35 مقابل 9)، وركنيات اللعب (4 مقابل 0)، والتسللات (6 مقابل 1)، والأخطاء المرتكبة (18 مقابل 12) كلها لصالح تشيلسي، وحتى الأخطاء تشير إلى زيادة حدة وشدة اللعب من جانب الفريق الإنجليزي.

برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا

