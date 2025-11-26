المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
Advertisement
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

برشلونة لا يتعلم من أخطاءه في دوري الأبطال

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:39 م 26/11/2025
برشلونة

برشلونة

تعرض برشلونة لهزيمة قاسية أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج، في مباراة كشفت من جديد عن المشكلات المتكررة التي يعاني منها الفريق في دوري أبطال أوروبا، خاصة فيما يتعلق بفقدان السيطرة، وضياع الفرص، وتلقي بطاقات حمراء مؤثرة.

الفريق الإنجليزي، بقيادة إنزو ماريسكا، تفوق بشكل واضح على برشلونة في الحدة البدنية، وتطبيق الضغط، والقدرة على المنافسة في أعلى مستوى، وهو ما جعل الفارق كبيرًا داخل الملعب.

ورغم أن تشيلسي كان متقدمًا بهدف قبل نهاية الشوط الأول، فإن طرد رونالد أراوخو قبل الاستراحة بدقائق غيّر شكل المواجهة تمامًا، وترك برشلونة عاجزًا عن الرد في الشوط الثاني رغم امتلاكه أوراقًا هجومية مهمة مثل رافينيا ورشفورد وداني أولمو.

أزمة البطاقات الحمراء تتكرر

أصبح لعب برشلونة منقوصًا عادة مقلقة في دوري الأبطال. فثلاث من آخر ست هزائم للفريق في المسابقة ارتبطت بحصول لاعب من الفريق على بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما يمنح الخصم أفضلية كبيرة لا يمكن تعويضها في بطولة تتطلب أعلى معدلات التركيز.

أراوخو تحت المجهر

أراوخو كان مرة أخرى في قلب العاصفة. فقد حصل على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي على كوكوريا، رغم علمه بخطورة القرار وتأثيره على الفريق. وزاد الجدل حول ما إذا كان بإمكانه تجنب البطاقة الأولى التي نالها بسبب الاحتجاج على قرار تحكيمي، خاصة أنه أحد قادة الفريق.

وليس هذا الحدث الأول من نوعه للمدافع الأوروجوياني؛ ففي موسم 2023-2024 ارتكب خطأ مشابهًا أمام باريس سان جيرمان عندما أسقط باركولا وهو متجه نحو المرمى، رغم تقدم برشلونة في النتيجة آنذاك. النتيجة كانت كارثية، إذ استغل مبابي النقص العددي وقاد بطل فرنسا إلى التأهل.

مشكلات متكررة عبر المواسم

الأمر لم يقتصر على أراوخو فقط. ففي الموسم التالي، ومع وصول هانسي فليك إلى مقعد التدريب، تلقى إريك غارسيا بطاقة حمراء مبكرة أمام موناكو بعد 11 دقيقة فقط، ما أدى إلى خسارة الفريق بشكل لا يمكن تفاديه.

كما تشير التقارير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد بطاقات برشلونة خلال المباريات الأخيرة، وهو مؤشر على تراجع الانضباط داخل الفريق، وعدم التعلم من أخطاء الماضي، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة تشيلسي.

برشلونة يجد نفسه أمام ضرورة مراجعة هذه السلوكيات سريعًا إذا أراد المنافسة بجدية في دوري الأبطال. فالفريق لا يعاني فقط من أخطاء فنية، بل من مشكلة ذهنية تتعلق بإدارة اللحظات الصعبة داخل المباريات—وهي نقطة لا تزال تكلفه الكثير في أوروبا.

