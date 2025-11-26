المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلوت: مباراة أيندهوفن فرصة للرد بعد الخسارة أمام نوتنجهام

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:45 م 26/11/2025
سلوت

أرني سلوت مدرب ليفربول

أكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، أن فريقه يعتزم مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أيندهوفن الهولندي، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام نوتنجهام فورست (0-3) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يستضيف أيندهوفن، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ليفربول الرسمي: "عادة أقول بعد الهزيمة إن المباراة التالية فرصة للرد، وهذا صحيح تماما في هذه الحالة، ليفربول ليس ناديا يُمكن أن تُصبح الخسارة فيه أمرا طبيعيا بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "أبسط طريقة لشرح معنى هذا عمليا هي أن يُقدم كلٌّ منا كل ما لديه لتحقيق النتيجة الإيجابية التي نحتاجها، هذا هو الحد الأدنى المطلوب، ليس فقط الليلة، بل في كل مباراة نخوضها".

وأوضح: "أمام نوتنجهام لم نقم بتلبية المعايير التي وضعناها لأنفسنا، الجمهور ساندنا بطريقة ربما لا تحدث في أندية أخرى، ولكن هذا ليس أمرا يجب أن نعتبره أمرا مفروغا منه".

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وواصل: "هذه مسؤولية يجب أن نتحملها جميعا، فنحن نعلم من التجربة مدى إيجابية الوضع في مثل هذه الظروف، والليلة، علينا أن نفعل ذلك في مسابقة مختلفة ضد خصم أعرفه جيدا بالطبع".

وكان سلوت عمل مدربا في هولندا لعدة سنوات قبل أن يتولى تدريب ليفربول قبل بداية الموسم الماضي خلفا للألماني يورجن كلوب.

وواصل مدرب "الريدز": "التقينا في هولندا الموسم الماضي بالطبع في مباراة فاز بها أيندهوفن بنتيجة 3-2، لذا من الجيد أن تتاح لنا فرصة مواجهتهم مجددا، ونأمل أن نحقق نتيجة أفضل هذه المرة."

وأتم: "لقد أجرينا العديد من التغييرات في تلك المباراة، بالطبع، لأننا كنا قد تأهلنا بالفعل إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا بحلول ذلك الوقت، لكن هذا لا يعني أننا لا ندرك إمكانيات أيندهوفن والتحدي الذي سيشكله".

جدول مباريات اليوم 

ليفربول دوري أبطال أوروبا أرني سلوت

