أنهى مانشستر سيتي الإنجليزي ما يزيد عن نصف مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتلقى السيتي أول هزيمة له هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بسقوطه أمام باير ليفركوزن الألماني 0-2 أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة.

وبعد انتهاء أول 5 جولات، جمع فريق المدرب بيب جوارديولا 10 نقاط يحتل بها المركز السادس في ترتيب مرحلة الدوري بالأبطال، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الجولة الخامسة.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها مانشستر سيتي في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم بالمواعيد مباريات مانشستر سيتي المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، بعد خوض أول 5 مباريات.

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السادسة: ريال مدريد الإسباني × مانشستر سيتي - 10 ديسمبر 2025 - 10 مساء

الجولة السابعة: بودو/جليمت النرويجي × مانشستر سيتي - 20 يناير 2026 - 7:45 مساء

الجولة الثامنة: مانشستر سيتي × جالاتا سراي التركي - 28 يناير 2026 - 7:45 مساء

