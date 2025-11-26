المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد الخسارة أمام تشيلسي.. مباريات برشلونة المتبقية في دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:56 م 26/11/2025
برشلونة

برشلونة

قطع برشلونة الإسباني أكثر من نصف مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025-2026.

برشلونة واصل نزيف النقاط في البطولة الأوروبية، بخسارته 0-3 أمام تشيلسي الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

بهذه الخسارة توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط يحتل بها المركز الـ15 بين 36 فريقا يتنافسون في تلك المرحة.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها برشلونة في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات برشلونة المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السادسة: برشلونة × آينتراخت فرانكفورت الألماني - 9 ديسمبر 2025 - 10 مساء

الجولة السابعة: سلافيا براج التشيكي × برشلونة - 21 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: برشلونة × كوبنهاجن الدنماركي - 28 يناير 2026 - 10 مساء

جدول مباريات اليوم 

برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا

