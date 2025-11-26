المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب ليفركوزن: دروس باريس وبايرن قادتنا للفوز على مانشستر سيتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:56 م 26/11/2025
كاسبر هيولماند

هيولماند مدرب ليفركوزن

أكد قال كاسبر هيولماند، مدرب باير ليفركوزن، أن فريقه تعلم الدروس المستفادة من المباراتين أمام باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وهو ما ساعده على الفوز على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

باير ليفركوزن حقق فوزا مفاجئا بنتيجة 2-0 على مانشستر سيتي، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وهي أول هزيمة للفريق السماوي في البطولة هذا الموسم.

وقال هيولماند للصحفيين بعد المباراة: "تعلمنا من مباراتي باريس وبايرن، حيث كنا سلبيين للغاية".

وكان ليفركوزن قد خسر 2-7 أمام باريس سان جيرمان الشهر الماضي في دوري أبطال أوروبا، وبعد أسابيع خسر 0-3 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

لكن بعد الفوز على مانشستر سيتي، بفضل هدفي أليخاندرو جريمالدو وباتريك شيك، شدد هيولماند على أن فريقه "يمتلك الكثير من الإمكانات".

وأوضح: "قلت للاعبين فقط أنني فخور بهم للغاية، هذا الفريق لديه الكثير من الإمكانات، لديهم شخصية رائعة، هذه ليلة سنظل نتذكرها لفترة طويلة".

بينما قال باتريك شيك: "لقد نجحت خطتنا، كنا متماسكين في الدفاع وفعالين جدا أمام المرمى، قاتلنا حتى الدقيقة الأخيرة ونحن سعداء جدا بهذه النقاط الـ3".

وفي الوقت الحالي يحتل ليفركوزن المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، وهو المركز الذي يضمن للفريق اللعب في الملحق المؤهل للأدوار الاقصائية.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي باير ليفركوزن

التعليقات

