للإعلان معنا سياسة الخصوصية
فان دايك: لا يمكننا تجاهل ما يحدث.. ونحتاج إلى دعم جماهير ليفربول

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:15 م 26/11/2025
فان دايك

فيرجيل فان دايك

تحدث فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن مباراة فريقه أمام آيندهوفن الهولندي، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق ليفربول موعدًا مع نظيره آيندهوفن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدور الرئيسي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب أنفيلد.

تصريحات فيرجيل فان دايك

استهل فيرجيل فان دايك، تصريحاته عن مواجهة آيندهوفن، قائلًا: "من البديهي أننا بحاجة لأن نظهر رد فعل هذا المساء، خسارة السبت أمام نوتنجهام فورست كانت سيئة، ويومًا صعبًا للغاية على الجميع، والموقف الذي وجدنا أنفسنا فيه الآن غير مقبول".

وأضاف: "يجل على الجميع أن يتحمل المسؤولية، وأن نظهر الرغبة والشخصية لتغيير الوضع، في الوقت الحالي، نحن نخذل أنفسنا، ونخذل المدير الفني، ونخذلكم أنتم، ونعلم أن هذا يجب أن يتغير".

وأكمل: "الأمر يعود إلينا لنُحدث هذا التغيير، وليس أي أحد آخر، يمكننا الحديث عن الأخطاء وما يجب أن نفعله، لكن الأمر يتعلق بالأفعال وليس بالكلام".

وزاد: "علينا أن نمتلك الشجاعة لنفرض أسلوبنا، وأن نلعب بهدوء ونخلق الفرص، وألا نسمح لإحباطنا بأن يسيطر علينا عند مواجهة الصعاب، في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، لا يمكنك فقدان تركيزك".

وواصل: "أتفهم هذا الإحباط كما قلت، أنا أتحمل المسؤولية عما يجري، وعلى الجميع أن يفعل ذلك أيضاً، لا يمكننا تجاهل حقيقة ما يحدث، لكننا عدنا إلى أنفيلد هذا المساء، أمام فريق جيد مثل آيندهوفن، وسنحتاج دعمكم ومساندتكم أكثر من أي وقت مضى".

وأتم حديثه: "أعلم أننا نستطيع الاعتماد عليكم، وآمل أن نضع خلفنا ما حدث مؤخرًا، وأن نظهر اتحادنا وروح القتال لدينا، ونمنحكم شيئًا لتشجعونا من أجله مرة أخرى".

دوري أبطال أوروبا ليفربول فيرجيل فان دايك

