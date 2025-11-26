يحل ريال مدريد ضيفًا على أولمبياكوس في ملعب كارايسكاكيس بأثينا، الليلة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تأتي المباراة في وقت صعب للفريق الإسباني تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث يسعى النادي الملكي لتعويض نتائجه المتذبذبة مؤخرًا.

غيابات بالجملة تضغط على لوس بلانكوس

سافر الفريق الإسباني إلى اليونان بدون تيبو كورتوا بسبب التهاب في المعدة والأمعاء، بالإضافة إلى غياب أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، فرانكو ماستانتونو، إيدر ميليتاو، ديفيد ألابا، ودين هويسن.

ومن الممكن أن يعلن عن تغييرات في اللحظات الأخيرة وفقًا لحالة اللاعبين.

مشاركة بيلينجهام محل شك

وفقًا لتقارير صحيفة ماركا، فإن مشاركة جود بيلينجهام (22 عامًا) في المباراة محل شك، إذ يعاني اللاعب الإنجليزي من شد عضلي طفيف، رغم عدم إصابته رسميًا.

ومن المتوقع أن يظل بيلينجهام على مقاعد البدلاء لتجنب أي مضاعفات.