كلام فى الكورة
عودة فينيسيوس وغياب كورتوا.. تشكيل ريال مدريد أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:56 م 26/11/2025
ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

صورة أرشيفية

استقر الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، على تشكيل الفريق لمواجهة أولمبياكوس اليوناني، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق أولمبياكوس نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب كارايسكاكيس باليونان.

تشكيل ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، تشكيل الفريق لمواجهة أولمبياكوس، في دوري أبطال أوروبا، والذي شهد إجراء مدرب الميرنجي تشابي ألونسو، لعدة تغييرات.

ويشارك أندري لونين في مركز حارس المرمى، بدلًا من كورتوا، بينما يظهر ميندي ضمن رباعي خط الدفاع، ويعود الثلاثي فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، للتواجد.

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فيران جونزاليس، جافي نافارو، جود بيلينجهام، إندريك فيليبي، رودريجو جويس، جونزالو جارسيا، داني سيبايوس، فيران جارسيا، براهيم دياز.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يتواجد ريال مدريد في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن نجح في حصد 9 نقاط، ويستقر أولمبياكوس في المرتبة الـ33 برصيد نقطتين. 

مباراة ريال مدريد القادمة
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد أولمبياكوس

