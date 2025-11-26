المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس

أولمبياكوس

1 3
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

1 1
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 1
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

1 2
18:00
السودان

السودان

القوة الضاربة تقود تشكيل أرسنال ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:57 م 26/11/2025
أرسنال

أرسنال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال نظيره بايرن ميونخ بملعب الإمارات في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتأتي صعوبة قمة الليلة في أن الفريقين لم يتعرضا لأي هزيمة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

ويتقاسم أرسنال وبايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة لكل منهما من 4 انتصارات.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

وجاء تشكيل أرسنال ضد بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - موسكيرا - لويس سكيلي.

خط الوسط: إيزي - زوبيميندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميرينو - تروسار.

 

هاري كين ساكا تشكيل أرسنال إيزي أرسنال ضد البايرن ارسنال ضد بايرن ميونخ أرسنال ضد بايرن ترتيب دوري أبطال أوروبا اليوم تشكيل بايرن ميونخ

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 1
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

36

تلقى أرسنال هدفه الأول على أرضه في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة ميكيل أرتيتا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ليفربول

ليفربول

1 1
إيندهوفن

إيندهوفن

47

تسديدة للريدز.. سوبوسلاي سدد من مسافة بعيدة والحارس تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

1 3
ريال مدريد

ريال مدريد

45

الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
