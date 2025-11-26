أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال نظيره بايرن ميونخ بملعب الإمارات في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتأتي صعوبة قمة الليلة في أن الفريقين لم يتعرضا لأي هزيمة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

ويتقاسم أرسنال وبايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة لكل منهما من 4 انتصارات.

وجاء تشكيل أرسنال ضد بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - موسكيرا - لويس سكيلي.

خط الوسط: إيزي - زوبيميندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميرينو - تروسار.