أعلن فينسنت كومباني المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد أرسنال والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال نظيره بايرن ميونخ بملعب الإمارات في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتأتي صعوبة قمة الليلة في أن الفريقين لم يتعرضا لأي هزيمة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

ويتقاسم أرسنال وبايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة لكل منهما.

وشهد تشكيل بايرن ميونخ عودة جنابري بعدما غاب عن المباراة التي فاز فيها فريقه على فرايبورج 6-2 في الجولة الماضية من الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ستانيسيتش ــ جوناثان تاه ــ أوباميكانو ــ لايمر

خط الوسط الدفاعي: بافلوفيتش ــ كيميش

خط الوسط الهجومي: جنابري ــ لينارت كارل ــ مايكل أوليسي

الهجوم: هاري كين