المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس

أولمبياكوس

1 3
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

1 1
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 1
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

1 2
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل ليفربول.. صلاح أساسياً وعودة إيكيتيكي أمام آيندهوفن في أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:10 م 26/11/2025
صلاح

تشكيل ليفربول

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة آيندهوفن الليلة على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح أساسياً في مباراة اليوم، بينما يعود المهاجم هوغو إيكيتيكي إلى التشكيلة الأساسية، ليحل محل ألكسندر إيزاك.

كما سيبدأ جيورجي مامارداشفيلي في حراسة المرمى بعد استبعاد أليسون بيكر بسبب المرض.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز – ريان جرافينبيرش

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ألكسيس ماك أليستير – كورتيس جونز

خط الهجوم: كودي جاكبو – هوغو إيكيتيكي – محمد صلاح

ويجلس على دكة البدلاء: وودمان، ميسيور، جوميز، إندو، إيساك، كييزا، روبرتسون، نيوني، نجوموها.

ليفربول دوري أبطال أوروبا تشكيل ليفربول آيندهوفن ليفربول ضد آيندهوفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 1
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

36

تلقى أرسنال هدفه الأول على أرضه في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة ميكيل أرتيتا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ليفربول

ليفربول

1 1
إيندهوفن

إيندهوفن

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

1 3
ريال مدريد

ريال مدريد

45

الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg