أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة آيندهوفن الليلة على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح أساسياً في مباراة اليوم، بينما يعود المهاجم هوغو إيكيتيكي إلى التشكيلة الأساسية، ليحل محل ألكسندر إيزاك.

كما سيبدأ جيورجي مامارداشفيلي في حراسة المرمى بعد استبعاد أليسون بيكر بسبب المرض.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز – ريان جرافينبيرش

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ألكسيس ماك أليستير – كورتيس جونز

خط الهجوم: كودي جاكبو – هوغو إيكيتيكي – محمد صلاح

ويجلس على دكة البدلاء: وودمان، ميسيور، جوميز، إندو، إيساك، كييزا، روبرتسون، نيوني، نجوموها.