بعد تألق إستيفاو.. ريال مدريد يراجع قراراته السابقة في التعاقدات

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:41 م 26/11/2025
إستيفاو

المهاجم الشاب إستيفاو ويليان

فاجأ المهاجم الشاب إستيفاو ويليان عشاق كرة القدم الأوروبية مساء الثلاثاء، بعدما قاد تشيلسي إلى الفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً هدفًا رائعًا.

ريال مدريد يندم على عدم ضم إستيفاو من بالميراس

وفقًا لصحيفة ديفينسا سنترال، تابع ريال مدريد أداء إستيفاو (18 عامًا) عن كثب، وأثار الأداء الرائع للمهاجم الشاب اهتمام رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ومن المتوقع أن يطلب بيريز توضيحًا من جوني كالافات، رئيس قسم الكشافة، حول سبب عدم محاولة النادي ضم اللاعب عندما كان في بالميراس، مع التركيز سابقًا على التعاقد مع إندريك.

يعتقد رئيس ريال مدريد أن النادي ربما فاتته فرصة التعاقد مع أحد أبرز المواهب الشابة في السنوات القادمة، بعد أن أثبت ويليان قدراته على أعلى مستوى في دوري الأبطال، مما يعزز من قيمته كلاعب مستقبلي بارز في أوروبا.

برشلونة ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا فلورنتينو بيريز إستيفاو ويليان

