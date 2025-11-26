المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس

أولمبياكوس

1 3
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

1 1
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 1
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

1 2
18:00
السودان

السودان

دوري أبطال أوروبا.. باريس 1-1 توتنهام.. وأتلتيكو 1-0 إنتر ميلان

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:59 م 26/11/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

زوار موقع "يلا كورة" الكرام، نقدم لكم تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباريات دوري أبطال أوروبا المقامة مساء اليوم الأربعاء.

وتقام مساء اليوم الأربعاء 7 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا. (للتعرف عليهم اضغط هنا)

ومن بين المباريات التي سيتم اتباع نتيجتها بشكل مباشر الآتي:

1- سبورتنج لشبونة × كلوب بروج.

2- أتلتيكو مدريد × إنتر ميلان.

3- ياريس سان جيرمان × توتنهام.

4- آينتراخت فرانكفورت × أتالانتا.

لمتابعة جدول ترتيب دوري الأبطال باستمرار اضغط هنا

كل هذه المباريات ستقام ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تشهد نظاما استثنائيا للعام الثاني على التوالي.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا "مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ أجرى "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

سنتابع بشكل مباشر نتائج جميع المباريات

أتليتكو مدريد كانت له البداية حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق جوليان ألفاريز، وتم التأكد من صحة الهدف من قبل تقنية الفيديو.

سبورتنج لشبونة سجل ثنائية في أقل من 10 دقائق، إذ بادر جيني كاتامو في الدقيقة 24، ثم أحرز لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

سجل توتنهام الهدف الأول له في المباراة ضد باريس سان جيرمان عند الدقيقة 35 عن طريق ريتشارليسون.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
دوري أبطال أوروبا توتنهام باريس سان جيرمان إنتر ميلان أتلتيكو مدريد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 1
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

36

تلقى أرسنال هدفه الأول على أرضه في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة ميكيل أرتيتا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ليفربول

ليفربول

1 1
إيندهوفن

إيندهوفن

47

تسديدة للريدز.. سوبوسلاي سدد من مسافة بعيدة والحارس تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

1 3
ريال مدريد

ريال مدريد

45

الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
