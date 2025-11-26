زوار موقع "يلا كورة" الكرام، نقدم لكم تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباريات دوري أبطال أوروبا المقامة مساء اليوم الأربعاء.

وتقام مساء اليوم الأربعاء 7 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن بين المباريات التي سيتم اتباع نتيجتها بشكل مباشر الآتي:

1- سبورتنج لشبونة × كلوب بروج.

2- أتلتيكو مدريد × إنتر ميلان.

3- ياريس سان جيرمان × توتنهام.

4- آينتراخت فرانكفورت × أتالانتا.

جدول ترتيب دوري الأبطال

كل هذه المباريات ستقام ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تشهد نظاما استثنائيا للعام الثاني على التوالي.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا "مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ أجرى "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

سنتابع بشكل مباشر نتائج جميع المباريات

أتليتكو مدريد كانت له البداية حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق جوليان ألفاريز، وتم التأكد من صحة الهدف من قبل تقنية الفيديو.

سبورتنج لشبونة سجل ثنائية في أقل من 10 دقائق، إذ بادر جيني كاتامو في الدقيقة 24، ثم أحرز لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

سجل توتنهام الهدف الأول له في المباراة ضد باريس سان جيرمان عند الدقيقة 35 عن طريق ريتشارليسون.