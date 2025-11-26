المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
سموحة

سموحة

- -
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس مصر
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
بورفؤاد

بورفؤاد

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
النمسا

النمسا

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

- -
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
19:45
يونج بويز

يونج بويز

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

- -
19:45
نيس

نيس

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري أبطال أوروبا.. توتنهام يفشل في الثأر من باريس.. وأتلتيكو يحسن ضيافة إنتر ميلان

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:59 م 26/11/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

انتهت مساء اليوم الأربعاء، 4 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا بنتائج مثيرة للغاية.

والتقى فريق سبورتنج لشبونة مع كلوب بروج، بالإضافة إلى استضافة أتلتيكو مدريد لفريق إنتر ميلان، وباريس سان جيرمان التقى مع توتنهام، وأخيرا فريق آينتراخت فرانكفورت لعب ضد أتالانتا الإيطالي.

كل هذه المباريات أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وباستثناء هذه المباريات نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز ضد أولمبياكوس بنتيجة 4-3، وفاز فريق بي إس آيندهوفين بنتيجة 4-1، وأيضا فوز أرسنال على بايرن ميونخ بنتيجة 3-1.

للاطلاع على نتائج المباريات في دوري الأبطال اضغط هنا

وبعيدا عن هذه المواجهات، فقد نجح فريق سبورتنج لشبونة في تحقيق الفوز بنتيجة 3-0، ضد كلوب بروج، حيث بادر جيوفاني كيندا بالتسجيل في الدقيقة 24، ثم أضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 31، وأخيرا سجل فرانسيسكو ترينكاو الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وبنفس النتيجة، فاز فريق أتالانتا بنتيجة 3-0 على آينتراخت فرانكفورت، في لقاء بادر فيه أديمولا لوكمان بالتسجيل في الدقيقة 60، ثم أحرز إيدرسون الهدف الثاني في الدقيقة 62، وأخيرا سجل شارل دي كيتيلير الهدف الثالث في الدقيقة 65.

أما القمة التي جمعت فريق أتلتيكو مدريد بإنتر ميلان فاز فيها الفريق الإسباني بنتيجة 2-1، حيث بادر جوليان ألفاريز بالتسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل بطل إيطاليا النتيجة في الدقيقة 54 عن طريق بيوتر زيلينسكي، ثم سجل خوسيه خيمينيز الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 90+3.

وأخيرا المباراة التي شهدت تسجيل 8 أهداف والتي جمعت فريق باريس سان جيرمان بتوتنهام، سجل فيتينا 3 أهداف في هذه المباراة لصالح باريس في الدقيقة 45 و53 و75، بينما سجل فابيان رويز الهدف الرابع في الدقيقة 59، وويليان باتشو سجل هدفه في الدقيقة 65.

أهداف توتنهام سجلت في الدقائق 35 و50 و72 عن طريق ريتشارليسون وثنائية كولو مواني.

وبهذه النتيجة، يفشل فريق توتنهام في الثأر من باريس سان جيرمان الذي انتصر عليه في بطولة السوبر الأوروبي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا "مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ أجرى "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
دوري أبطال أوروبا توتنهام باريس سان جيرمان إنتر ميلان أتلتيكو مدريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg