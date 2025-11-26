انتهت مساء اليوم الأربعاء، 4 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا بنتائج مثيرة للغاية.

والتقى فريق سبورتنج لشبونة مع كلوب بروج، بالإضافة إلى استضافة أتلتيكو مدريد لفريق إنتر ميلان، وباريس سان جيرمان التقى مع توتنهام، وأخيرا فريق آينتراخت فرانكفورت لعب ضد أتالانتا الإيطالي.

كل هذه المباريات أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وباستثناء هذه المباريات نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز ضد أولمبياكوس بنتيجة 4-3، وفاز فريق بي إس آيندهوفين بنتيجة 4-1، وأيضا فوز أرسنال على بايرن ميونخ بنتيجة 3-1.

وبعيدا عن هذه المواجهات، فقد نجح فريق سبورتنج لشبونة في تحقيق الفوز بنتيجة 3-0، ضد كلوب بروج، حيث بادر جيوفاني كيندا بالتسجيل في الدقيقة 24، ثم أضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 31، وأخيرا سجل فرانسيسكو ترينكاو الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وبنفس النتيجة، فاز فريق أتالانتا بنتيجة 3-0 على آينتراخت فرانكفورت، في لقاء بادر فيه أديمولا لوكمان بالتسجيل في الدقيقة 60، ثم أحرز إيدرسون الهدف الثاني في الدقيقة 62، وأخيرا سجل شارل دي كيتيلير الهدف الثالث في الدقيقة 65.

أما القمة التي جمعت فريق أتلتيكو مدريد بإنتر ميلان فاز فيها الفريق الإسباني بنتيجة 2-1، حيث بادر جوليان ألفاريز بالتسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل بطل إيطاليا النتيجة في الدقيقة 54 عن طريق بيوتر زيلينسكي، ثم سجل خوسيه خيمينيز الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 90+3.

وأخيرا المباراة التي شهدت تسجيل 8 أهداف والتي جمعت فريق باريس سان جيرمان بتوتنهام، سجل فيتينا 3 أهداف في هذه المباراة لصالح باريس في الدقيقة 45 و53 و75، بينما سجل فابيان رويز الهدف الرابع في الدقيقة 59، وويليان باتشو سجل هدفه في الدقيقة 65.

أهداف توتنهام سجلت في الدقائق 35 و50 و72 عن طريق ريتشارليسون وثنائية كولو مواني.

وبهذه النتيجة، يفشل فريق توتنهام في الثأر من باريس سان جيرمان الذي انتصر عليه في بطولة السوبر الأوروبي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا "مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ أجرى "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.