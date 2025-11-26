المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مشهد لا يتكرر كثيرًا.. فان دايك يكلف ليفربول هدفًا مبكرًا أمام آيندهوفن في دوري الأبطال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:18 م 26/11/2025
فان دايك

فيرجيل فان دايك

سقط فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، في خطأ لا يغتفر خلال مباراة "الريدز" أمام آيندهوفن الهولندي، والتي تجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق ليفربول نظيره آيندهوفن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب أنفيلد معقل "الريدز".

ليفربول يتأخر أمام الضيوف

احتسب الحكم أليخاندرو هيرنانديز، ركلة جزاء لصالح آيندهوفن في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، بعد أن ارتقى فان دايك مدافع ليفربول مغيرًا مسار الكرة المرسلة لمنطقة جزائه بيده.

ولم يتردد حكم المباراة في احتساب ركلة جزاء لصالح آيندهوفن، بعد الخطأ الواضح الذي ارتكبه مدافع ليفربول فان دايك.

وتكفل الكرواتي إيفان بريزيتش، بتسديد ركلة الجزاء إذ نجح في توجيه الكرة يسار جيورجي مامارداشفيلي حارس ليفربول، في الوقت الذي اختار فيه الأخير الارتقاء في الجهة المقابلة.

بخطأ فان دايك، أصبح مدافع ليفربول متسببًا في ثلاث ركلات جزاء هذا الموسم في جميع المسابقات، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي.

ودخل فريق ليفربول مباراته أمام آيندهوفن بالتشكيل التالي: جيورجي مامارداشفيلي - فيرجيل فان ديك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز - ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستير - كورتيس جونز - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

 

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول فيرجيل فان دايك آيندهوفن

