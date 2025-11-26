المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس

أولمبياكوس

1 3
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

1 1
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 1
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

1 2
18:00
السودان

السودان

ليلة تاريخية.. ماركينيوس يصل إلى المباراة رقم 500 مع باريس سان جيرمان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:26 م 26/11/2025
ماركينيوس

البرازيلي ماركينيوس

يكتب البرازيلي ماركينيوس فصلًا جديدًا في مسيرته الأسطورية مع باريس سان جيرمان، بعدما وصل إلى المباراة رقم 500 بقميص النادي خلال مواجهة توتنهام مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وشارك قائد الفريق أساسيًا في القمة الأوروبية، ليعزز مكانته كالأكثر تمثيلًا لباريس سان جيرمان عبر التاريخ، متقدمًا بفارق كبير على صاحب الرقم السابق جان مارك بيلورجيه (436 مباراة).

بطولات ماركينيوس مع باريس سان جيرمان

ومنذ انضمامه إلى النادي الباريسي في يوليو 2013، نجح المدافع البالغ من العمر 31 عامًا في حصد كل الألقاب الممكنة:

10 بطولات دوري فرنسي

8 كؤوس فرنسية

11 كأس أبطال

6 كؤوس دوري

كأس سوبر أوروبي واحدة

لقب دوري أبطال أوروبا

كما يخوض ماركينيوس مباراته رقم 110 في دوري الأبطال بقميص باريس.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ماركينيوس

