يكتب البرازيلي ماركينيوس فصلًا جديدًا في مسيرته الأسطورية مع باريس سان جيرمان، بعدما وصل إلى المباراة رقم 500 بقميص النادي خلال مواجهة توتنهام مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وشارك قائد الفريق أساسيًا في القمة الأوروبية، ليعزز مكانته كالأكثر تمثيلًا لباريس سان جيرمان عبر التاريخ، متقدمًا بفارق كبير على صاحب الرقم السابق جان مارك بيلورجيه (436 مباراة).

بطولات ماركينيوس مع باريس سان جيرمان

ومنذ انضمامه إلى النادي الباريسي في يوليو 2013، نجح المدافع البالغ من العمر 31 عامًا في حصد كل الألقاب الممكنة:

10 بطولات دوري فرنسي

8 كؤوس فرنسية

11 كأس أبطال

6 كؤوس دوري

كأس سوبر أوروبي واحدة

لقب دوري أبطال أوروبا

كما يخوض ماركينيوس مباراته رقم 110 في دوري الأبطال بقميص باريس.