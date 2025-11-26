المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بعد 2900 يومًا.. ديفيد لويز يعود للتسجيل في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:35 م 26/11/2025
ديفيد لويس

ديفيد لويز

خطف البرازيلي يفيد لويز، لاعب نادي بافوس القبرصي، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام موناكو الفرنسي، إذ نجح المدافع في هز الشباك من جديد في دوري أبطال أوروبا، بعد فترة غياب طويلة.

وفرض التعادل الإيجابي (2-2) نفسه على المباراة التي جمعت بين بافوس وموناكو، وجرت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات مسابقة دوري

ديفيد لويز يعود للظهور

استعاد ديفيد لويز ذكريات الماضي، بتسجيله هدفًا مميزًا لصالح فريقه بافوس أمام موناكو، وكان ذلك في المواجهة التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا.

وارتقى ديفيد لويز موجهًا الكرة برأسه إلى داخل شباك الفنلندي لوكاس هراديكي حارس مرمى موناكو، وكان ذلك في الدقيقة 18 من عمر المباراة، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

ووصل ديفيد لويز إلى الهدف الثامن له في دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في هز شباك موناكو اليوم الأربعاء، إذ سبق وأن أحرز البرازيلي 7 أهداف من قبل في المسابقة.

وأصبح ديفيد لويز، ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعمر 38 عامًا و218 يومًا، إذ حل خلف بيبي الذي سجل أمام شاختار دونيتسك بقميص بورتو في ديسمبر 2023.

وجاء هدف ديفيد لويز بعد صيام عن التسجيل في دوري أبطال أوروبا، دام 2900 يومًا، منذ تسجيله أمام روما بقميص تشيلسي في أكتوبر 2017.

مباراة نادي بافوس القادمة
دوري أبطال أوروبا موناكو ديفيد لويز بافوس

