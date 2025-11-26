تلقى ليفربول خسارة مؤلمة على ملعب أنفيلد، بعدما فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتعرض للهزيمة بنتيجة 4-1 أمام آيندهوفن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، إلا أن ذلك لم يمنع الريدز من الخروج بنتيجة سلبية زادت من تعقيد موقف الفريق في مرحلة الدوري، حيث تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما رفع الفريق الهولندي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

تفاصيل المباراة

لم ينتظر الضيوف كثيرًا، فبعد 4 دقائق فقط احتسب الحكم ضربة جزاء ضد ليفربول بعد لمسة يد واضحة على فيرجيل فان دايك، وترجمها إيفان بيريسيتش لهدف أول في الدقيقة 6.

في الدقيقة 16، نجح دومينيك سوبوسلاي في إدراك التعادل بعد متابعة لتسديدة جاكبو التي ارتدت من الحارس، ليسددها النجم المجري بيسراه داخل الشباك.

وكاد آيندهوفن أن يستعيد التقدم بعدها بدقيقتين ولكن الهدف ألغي للتسلل.

اقترب ليفربول من قلب النتيجة في الدقيقة 31 بعدما ارتدت رأسية فان دايك من العارضة، قبل أن يتصدى حارس آيندهوفن لتسديدة قوية من هوجو إيكيتيكي عند الدقيقة 36.

دخل آيندهوفن الشوط الثاني بقوة، وتمكن جوس تيل من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد تمريرة بينية وضعته في مواجهة المرمى.

وكاد صلاح أن يصنع هدفًا جديدًا بفعل عرضياته الخطيرة، لكن فان دايك أهدر فرصة أخرى بالرأس في الدقيقة 72.

واصل الفريق الهولندي ضغطه، وفي الدقيقة 73 سجل شهيب دريوش الهدف الثالث بعد كرة قوية اصطدمت بالقائم قبل أن يتابعها داخل الشباك، ليقضي على آمال ليفربول في العودة.

قبل أن يضيف شهيب دريوش مجددًا الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع.

حاول ليفربول تقليص الفارق والعودة في الدقائق الأخيرة دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لآيندهوفن بنتيجة 4-1 على أرض أنفيلد.