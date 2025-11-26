ألحق أرسنال الهزيمة الأولى لبايرن ميونخ في الموسم الحالي بعدما انتصر بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ

دخل أرسنال المباراة بتشكيلة مكونة من: "ديفيد رايا - تيمبر - ساليبا - موسكيرا - لويس سكيلي - إيزي - زوبيميندي - ديكلان رايس - بوكايو ساكا - ميرينو - تروسار".

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي: "مانويل نوير - ستانيسيتش ــ جوناثان تاه ــ أوباميكانو ــ لايمر - بافلوفيتش ــ كيميش - جنابري ــ لينارت كارل ــ مايكل أوليسي - هاري كين.".

افتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 22 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ساكا وقابلها تيمبر برأسية من داخل منطقة الجزاء لتهز شباك بايرن ميونخ، لتصبح النتيجة 1-0.

وسجل أرسنال 10 أهداف من الركنيات في جميع المسابقات هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى.

وفي الدقيقة 32 أدرك بايرن ميونخ التعادل بعد كرة طولية وقابلها جنابري وحولها عرضية خطيرة وسددها كارل إلى داخل شباك أرسنال، لتتحول النتيجة 1-1.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل بين أرسنال وبايرن ميونخ 1-1.

ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين آرسنال وبايرن ميونيخ 1-1! ⚽🤝



شاهد الهدفين واستمتع بأجواء القمة الأوروبية!#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/74Jltl3kM4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

وفي بداية الشوط الثاني، أهدر أرسنال هدفا بعد تمريرة طولية وقابلها ساكا وسدد ولكن مرت الكرة أعلى العارضة بعد تصدي نوير.

واستمر تألق نوير حارس بايرن ميونخ، حيث تصدى لرأسية خطيرة من موسكيرا في الدقيقة 60.

وأهدر أرسنال هدفا آخر في الدقيقة 62 بعد تسديدة من ديكلان رايس وأنقذ نوير مرة أخرى.

وعاد أرسنال للتقدم في الدقيقة 70 بعد كرة عرضية رائعة من كالافيوري وقابلها مادويكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل شباك بايرن ميونخ، ليتقدم الجانرز بنتيجة 2-1.

وعزز جابرييل مارتينيلي تقدم أرسنال بالهدف الثالث في الدقيقة 77 أمام بايرن ميونخ.

وجاء هدف أرسنال الثالث بعد هجمة مرتدة وكرة طولية من إيزي وقابلها مارتينيلي الذي استغل خروج نوير ثم راوغ بالكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء إلى داخل شباك أرسنال، لتصبح النتيجة 3-1.

وانتهت أحداث المباراة بفوز أرسنال على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

آرسنال يضيف الهدف الثالث في شباك بايرن ميونيخ#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Q7NNtpPKpM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

أرسنال ينفرد بصدارة دوري أبطال أوروبا

بهذه النتيجة (3-1) فض أرسنال الاشتباك مع بايرن ميونخ، لينفرد الفريق الإنجليزي بصدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية.

بينما يتلقى بايرن ميونخ أول خسارة في دوري أبطال أوروبا، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وحقق أرسنال أول فوز في آخر 6 مباريات ضد بايرن ميونخ (4 انتصارات للبافاري، وتعادل).

وأصبحت هذه الهزيمة هي الأولى لبايرن ميونخ بجميع المسابقات في الموسم الحالي.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا