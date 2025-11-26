المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
سموحة

سموحة

- -
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس مصر
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
بورفؤاد

بورفؤاد

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
النمسا

النمسا

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

- -
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
19:45
يونج بويز

يونج بويز

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

- -
19:45
نيس

نيس

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الصدارة إنجليزية والهزيمة الأولى.. أرسنال يقهر بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:56 م 26/11/2025 تعديل في 27/11/2025
أرسنال ضد بايرن ميونخ

أرسنال ضد بايرن ميونخ

ألحق أرسنال الهزيمة الأولى لبايرن ميونخ في الموسم الحالي بعدما انتصر بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ

دخل أرسنال المباراة بتشكيلة مكونة من: "ديفيد رايا - تيمبر - ساليبا - موسكيرا - لويس سكيلي - إيزي - زوبيميندي - ديكلان رايس - بوكايو ساكا - ميرينو - تروسار".

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي: "مانويل نوير - ستانيسيتش ــ جوناثان تاه ــ أوباميكانو ــ لايمر - بافلوفيتش ــ كيميش - جنابري ــ لينارت كارل ــ مايكل أوليسي - هاري كين.".

افتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 22 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ساكا وقابلها تيمبر برأسية من داخل منطقة الجزاء لتهز شباك بايرن ميونخ، لتصبح النتيجة 1-0.

وسجل أرسنال 10 أهداف من الركنيات في جميع المسابقات هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى.

وفي الدقيقة 32 أدرك بايرن ميونخ التعادل بعد كرة طولية وقابلها جنابري وحولها عرضية خطيرة وسددها كارل إلى داخل شباك أرسنال، لتتحول النتيجة 1-1.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل بين أرسنال وبايرن ميونخ 1-1.

وفي بداية الشوط الثاني، أهدر أرسنال هدفا بعد تمريرة طولية وقابلها ساكا وسدد ولكن مرت الكرة أعلى العارضة بعد تصدي نوير.

واستمر تألق نوير حارس بايرن ميونخ، حيث تصدى لرأسية خطيرة من موسكيرا في الدقيقة 60.

وأهدر أرسنال هدفا آخر في الدقيقة 62 بعد تسديدة من ديكلان رايس وأنقذ نوير مرة أخرى.

وعاد أرسنال للتقدم في الدقيقة 70 بعد كرة عرضية رائعة من كالافيوري وقابلها مادويكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل شباك بايرن ميونخ، ليتقدم الجانرز بنتيجة 2-1.

وعزز جابرييل مارتينيلي تقدم أرسنال بالهدف الثالث في الدقيقة 77 أمام بايرن ميونخ.

وجاء هدف أرسنال الثالث بعد هجمة مرتدة وكرة طولية من إيزي وقابلها مارتينيلي الذي استغل خروج نوير ثم راوغ بالكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء إلى داخل شباك أرسنال، لتصبح النتيجة 3-1.

وانتهت أحداث المباراة بفوز أرسنال على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أرسنال ينفرد بصدارة دوري أبطال أوروبا

بهذه النتيجة (3-1) فض أرسنال الاشتباك مع بايرن ميونخ، لينفرد الفريق الإنجليزي بصدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية.

بينما يتلقى بايرن ميونخ أول خسارة في دوري أبطال أوروبا، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وحقق أرسنال أول فوز في آخر 6 مباريات ضد بايرن ميونخ (4 انتصارات للبافاري، وتعادل).

وأصبحت هذه الهزيمة هي الأولى لبايرن ميونخ بجميع المسابقات في الموسم الحالي.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

مباراة أرسنال القادمة
ارسنال أرسنال بايرن ميونخ بايرن الارسنال نادي أرسنال آرسنال ضد البايرن arsenal vs bayern البايرن أرسنال وبايرن لينارت كارل نادي بايرن ميونيخ مباراة أرسنال ارسنال وبايرن ميونخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg