كلام فى الكورة
في ليلة تألق مبابي.. ريال مدريد يعود من اليونان بفوز هام أمام أولمبياكوس

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:58 م 26/11/2025 تعديل في 27/11/2025
حسم نادي ريال مدريد الإسباني تفوقه أمام نظيره أولمبياكوس اليوناني، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق فريق ريال مدريد على نظيره أولمبياكوس بنتيجة (4-3)، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا، وأقيم اللقاء على ملعب كارايسكاكيس.

تشكيل أولمبياكوس وريال مدريد

دخل أوليمبياكوس المباراة بالتشكيل التالي: كونستانتينوس تزولاكيس - رودينيي مارسيلو - باناجيوتيس ريتسوس - لورينزو بيرولا - فرنسيسكو أورتيجا - دانييل جارسيا - كريستوس موزاكيتيس - جيلسون مارتينز - تشيكينيو - دانيال بودينس - أيوب الكعبي.

وبدأ ريال مدريد مباراته بالتشكيل التالي: أندري لونين - ترنت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فيرلاند ميندي - فالفيردي - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - أردا جولر - فينسيوس جونيور - كيليان مبابي.

ريال مدريد يعبر أولمبياكوس

افتتح أولمبياكوس التسجيل في المباراة بالدقيقة الثامنة عن طريق تشيكينيو، الذي منح فريقه الأفضلية أمام ريال مدريد، بعد أن أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريق الشباك.

لم يمر الكثير حتى نجح كيليان مبابي في خطف الأنظار، إذ أعاد المهاجم الفرنسي المباراة لنقطة البداية بتسجيله التعادل في الدقيقة 22، بعد أن انفرد اللاعب بحارس مرمى أولمبياكوس.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني له ولريال مدريد، في الدقيقة 24 بعد أن وجه المهاجم الفرنسي رأسية متقنة عرفت طريق الشباك.

وأحرز مبابي الهدف الثالث له ولفريقه بالدقيقة 29، بعد أن استلم الفرنسي تمريرة من كامافينجا وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس أولمبياكوس، ليتمكن مهاجم ريال مدريد من هز الشباك بسهولة.

وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة محققة بالدقيقة 44 من عمر اللقاء بعد أن كان في مواجهة مباشرة مع حارس أولمبياكوس، لكنه أضاع الكرة بغرابة.

وأظهر فريق أولمبياكوس قوته بالشوط الثاني من اللقاء، وبدا ذلك بعد أن نجح مهدي طارمي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52 بعد توجيهه رأسية قوية سكنت شباك لونين.

لم يمل مبابي من التسجيل، إذ نجح في تسجيل الهدف الرابع له ولفريقه بالدقيقة 60 بعد تسديدة قوية مرت إلى داخل الشباك بسهولة، بعد تمريرة مميزة من فينيسيوس جونيور.

ظلت المحاولات قائمة حتى نجح المغربي أيوب الكعبي في تسجيل الهدف الثالث لفريق أولمبياكوس، وذلك بالدقيقة 81 من زمن المباراة إذ نجح في توجيه رأسية متقنة إلى داخل شباك ريال مدريد.

استمرت محاولات أولمبياكوس في تسجيل هدف التعادل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، وسط دفاع مميز من ريال مدريد، لتنتهي المواجهة بفوز الميرنجي خارج ملعبه (4-3).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا، بينما ظل أولمبياكوس في المرتبة 33 برصيد نقطتين.

مباراة ريال مدريد القادمة
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد أولمبياكوس

