الفوز الأول في اليونان.. ريال مدريد يحفظ كبريائه بعد مباراة ملحمية أمام أولمبياكوس

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:07 ص 27/11/2025
مبابي

كيليان مبابي

حافظ نادي ريال مدريد الإسباني، على كبريائه أمام الفرق اليونانية، بعد تحقيقه الفوز أمام أولمبياكوس، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسم ريال مدريد تفوقه أمام أولمبياكوس بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدور الرئيسي، بدوري أبطال أوروبا، وأقيم اللقاء على ملعب كارايسكاكيس.

ريال مدريد يحفظ ماء وجهه

تفوق فريق ريال مدريد على نظيره أولمبياكوس، ليحقق النادي الإسباني الانتصار الأول له في اليونان بعد سلسلة من التعثرات التي تنوعت ما بين هزيمة وتعادل.

وبذلك حقق ريال مدريد فوزه الأول، بعد غياب عن تحقيق الانتصارات في آخر سبع مباريات خارج أرضه أمام فرق يونانية في المنافسات الأوروبية، إذ تعادل الميرنجي في مواجهتين وسقط في فخ الهزيمة خلال 5 مناسبات.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز الأول له في اليونان، بعد أن خاض 9 مباريات ضمن منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تعادل في 3 مناسبات، وتلقى 6 هزائم.

وكان ذلك هو أكبر عدد من المباريات التي يخوضها ريال مدريد، في بلد واحد دون أن يحقق أي انتصار، قبل فوز الميرنجي أمام أولمبياكوس.

إنجاز في مباراة تاريخية

قدم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، مباراة رائعة أمام أولمبياكوس، حيث أحرز رباعية خلال الدقائق 22 و24 و29 و59.

أصبح كيليان مبابي هو أول لاعب فرنسي يسجل "سوبر هاتريك" في مباراة بدوري أبطال أوروبا، منذ ديسمبر 2020، حينما أحرز الفرنسي أوليفييه جيرو رباعية في شباك إشبيلية، مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويعد كيليان مبابي هو رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد، يسجل رباعية بدوري أبطال أوروبا، بعد الثلاثي: دي ستيفانو، بوشكاش وكريستيانو رونالدو.

وبتلك الرباعية، أصبح مبابي هو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك، في نسخة الموسم الحالي من دوري الأبطال.

