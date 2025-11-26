أشاد تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، على أداء الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور لاعبا الفريق، خلال الانتصار على أولمبياكوس اليوناني.

وحقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على نظيره أولمبياكوس (4-3)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات عقب المباراة: "أريد التركيز على أهم شيء ألا وهو النقاط الثلاث. كنا نرغب في الفوز لتحسين مركزنا في الدوري، لدينا الآن 12 نقطة وقد كسرنا سلسلة عدم الفوز في ثلاث مباريات متتالية".

وأضاف: "بدأنا بقوة وتأخرنا في الدقيقة الثامنة، لكننا حافظنا على هدوئنا وثقة ونضجنا بما يكفي لعدم الذعر، وقلبنا النتيجة بسهولة. كان الشوط الثاني أيضًا متقلبًا، ضغطوا بقوة في النهاية، وافتقرنا إلى الهدوء اللازم للاحتفاظ بالكرة لفترات أطول، انتهت المباراة الآن وأنا سعيد بالنقاط الثلاث، الآن حان وقت التركيز على الدوري الإسباني".

وعن أهداف مبابي، قال ألونسو: "إنه أمر بالغ الأهمية، الأهداف هي الأهم، لكن شخصيته وقيادته وتأثيره اليومي لا يُعوّل عليه في بناء فريقٍ وبناء الترابط والوحدة. الأهداف هي موهبته الفطرية".

واختتم مدرب ريال مدريد متحدثاً عن فينيسيوس: "أنا آسف جدًا لإلغاء الهدف الذي سجله، فقد تحدثنا عن هجمة كانت ستمنحه شعورًا رائعًا بالتسجيل، إنه هدف معتاد له، باختراقه من الخارج إلى الزاوية البعيدة، أود أن أسلط الضوء على علاقته بكيليان، وتمريراته الحاسمة وتأثيره، بشكل عام تمكنا من تحقيق الفوز بفضل عوامل إيجابية مثل أهداف كيليان، وأداء فينيسيوس جونيور، ولاعبين آخرين قدموا أداءً رائعًا أيضًا".