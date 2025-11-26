المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس مصر
سموحة

سموحة

- -
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس مصر
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
بورفؤاد

بورفؤاد

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
النمسا

النمسا

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

- -
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
19:45
يونج بويز

يونج بويز

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

- -
19:45
نيس

نيس

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

مبابي: حلمي تحقيق إنجازات عظيمة مع ريال مدريد.. وأسعى دائماً لمساعدة فريقي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:16 ص 27/11/2025
مبابي

مبابي

 أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، عن سعادته بعد تسجيله لأربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في مباراة أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.

وقاد مبابي ريال مدريد للفوز على أولمبياكوس بنتيجة (4-3)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات مبابي

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة: "كان من المهم جدًا أن نفوز مجددًا، نعلم أننا لم نحقق أي فوز في ثلاث مباريات، وهي فترة طويلة جدًا لفريق مثلنا".

وأضاف: "كان اليوم يومًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا، كان الفوز مهمًا لإنهاء الموسم ضمن الثمانية الأوائل، وهو هدف الفريق في النصف الأول من الموسم، كانت مباراة معقدة بعض الشيء، نعلم صعوبة الفوز هنا، بدأنا بشكل سيء للغاية وفقدنا الكرة كثيرًا، استقبلنا الهدف الأول ثم سيطرنا على المباراة وسجلنا العديد من الأهداف، كان الشوط الثاني متبادلًا: سجلنا، وسجلوا، لكننا فزنا".

وتابع: "أشعر أنني بحالة جيدة وأنا سعيد للغاية، تسجيل الأهداف متعة لي دائمًا، زملائي يمنحونني الكثير من التمريرات الرائعة، أنا محظوظ جدًا باللعب في هذا الفريق مع جميع لاعبيه، أحاول دائمًا التسجيل، أحيانًا يحدث ذلك وأحيانًا لا، لكنني دائمًا أسعى لمساعدة فريقي".

وواصل: "يشرفني أن أكون جزءًا من القائمة التي تضم دي ستيفانو وبوشكاش وكريستيانو رونالدو الذين سجلوا 4 أهداف في مباراة واحدة في بطولة أوروبية، لكنني وصلتُ للتو إلى هنا، لم يمضِ على وجودي هنا سوى عام واحد، ولديّ الكثير لأفعله مع هؤلاء اللاعبين الذين قدموا الكثير لريال مدريد، أنا في طريقي لتحقيق إنجازات عظيمة، وهذا حلمي".

وأتم مبابي تصريحاته: "لقد كانت مباراة رائعة من فينيسيوس، إنه يُحدث فرقًا خلال المباراة، أعتقد أن مواجهة فيني لمدة ساعة ونصف أمر مُريع بالنسبة لظهير، لقد لعب مباراة رائعة، ونحن سعداء جدًا بانضمامه للفريق".

