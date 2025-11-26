أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، عن سعادته بعد تسجيله لأربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في مباراة أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.

وقاد مبابي ريال مدريد للفوز على أولمبياكوس بنتيجة (4-3)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات مبابي

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة: "كان من المهم جدًا أن نفوز مجددًا، نعلم أننا لم نحقق أي فوز في ثلاث مباريات، وهي فترة طويلة جدًا لفريق مثلنا".

وأضاف: "كان اليوم يومًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا، كان الفوز مهمًا لإنهاء الموسم ضمن الثمانية الأوائل، وهو هدف الفريق في النصف الأول من الموسم، كانت مباراة معقدة بعض الشيء، نعلم صعوبة الفوز هنا، بدأنا بشكل سيء للغاية وفقدنا الكرة كثيرًا، استقبلنا الهدف الأول ثم سيطرنا على المباراة وسجلنا العديد من الأهداف، كان الشوط الثاني متبادلًا: سجلنا، وسجلوا، لكننا فزنا".

وتابع: "أشعر أنني بحالة جيدة وأنا سعيد للغاية، تسجيل الأهداف متعة لي دائمًا، زملائي يمنحونني الكثير من التمريرات الرائعة، أنا محظوظ جدًا باللعب في هذا الفريق مع جميع لاعبيه، أحاول دائمًا التسجيل، أحيانًا يحدث ذلك وأحيانًا لا، لكنني دائمًا أسعى لمساعدة فريقي".

وواصل: "يشرفني أن أكون جزءًا من القائمة التي تضم دي ستيفانو وبوشكاش وكريستيانو رونالدو الذين سجلوا 4 أهداف في مباراة واحدة في بطولة أوروبية، لكنني وصلتُ للتو إلى هنا، لم يمضِ على وجودي هنا سوى عام واحد، ولديّ الكثير لأفعله مع هؤلاء اللاعبين الذين قدموا الكثير لريال مدريد، أنا في طريقي لتحقيق إنجازات عظيمة، وهذا حلمي".

وأتم مبابي تصريحاته: "لقد كانت مباراة رائعة من فينيسيوس، إنه يُحدث فرقًا خلال المباراة، أعتقد أن مواجهة فيني لمدة ساعة ونصف أمر مُريع بالنسبة لظهير، لقد لعب مباراة رائعة، ونحن سعداء جدًا بانضمامه للفريق".