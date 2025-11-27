أنهى ليفربول الإنجليزي أكثر من نصف مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ليفربول تعرض لهزيمة ثقيلة بنتيجة 1-4 على ملعبه "أنفيلد" أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها ليفربول في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وجمع ليفربول 9 نقاط يحتل بها المركز الـ13 بين 36 بمرحلة الدوري في "تشامبيونزليج".

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات ليفربول المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 بعد لعب أول 5 جولات.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السادسة: إنتر ميلان × ليفربول - 9 ديسمبر 2025 - 10 مساء

الجولة السابعة: أولمبيك مارسيليا × ليفربول - 21 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: ليفربول × كاراباج - 28 يناير 2026 - 10 مساء