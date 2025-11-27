المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس مصر
سموحة

سموحة

- -
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس مصر
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
بورفؤاد

بورفؤاد

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
النمسا

النمسا

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

- -
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
19:45
يونج بويز

يونج بويز

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

- -
19:45
نيس

نيس

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

بعد "زلزال" آيندهوفن.. مباريات ليفربول المتبقية في دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:50 ص 27/11/2025
ليفربول

ليفربول

أنهى ليفربول الإنجليزي أكثر من نصف مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ليفربول تعرض لهزيمة ثقيلة بنتيجة 1-4 على ملعبه "أنفيلد" أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها ليفربول في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وجمع ليفربول 9 نقاط يحتل بها المركز الـ13 بين 36 بمرحلة الدوري في "تشامبيونزليج".

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات ليفربول المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 بعد لعب أول 5 جولات.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السادسة: إنتر ميلان × ليفربول - 9 ديسمبر 2025 - 10 مساء

الجولة السابعة: أولمبيك مارسيليا × ليفربول - 21 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: ليفربول × كاراباج - 28 يناير 2026 - 10 مساء

ليفربول دوري أبطال أوروبا مباريات ليفربول

