أنهى ريال مدريد الإسباني ما يزيد عن نصف مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025-2026.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها ريال مدريد في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وكان الريال قد فاز خارج أرضه على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4-3، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من البطولة القارية، وهو انتصاره الرابع بجانب هزيمة واحدة.

وبهذا جمع ريال مدريد 12 نقطة يحتل بها المركز الخامس بين 36 فريقا يشاركون في المرحلة الرئيسية للبطولة.

وستكون المباراة المقبلة لفريق المدرب تشابي ألونسو بمثابة نهائي مبكر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السادسة: ريال مدريد × مانشستر سيتي الإنجليزي - 10 ديسمبر 2025 - 10 مساء

الجولة السابعة: ريال مدريد × موناكو الفرنسي - 20 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: بنفيكا البرتغالي × ريال مدريد - 28 يناير 2026 - 10 مساء