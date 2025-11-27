المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أداء مهتز.. شقوق في جدار ريال مدريد الدفاعي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:59 ص 27/11/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

بدأت تظهر شقوق في جدار تشابي ألونسو الدفاعي مع ريال مدريد.

وكان إلتشي بخلاف الأهداف الخمسة التي سجلها أتلتيكو ضدهم، أول فريق يحرز هدفين في مرماهم خلال آخر مباراة في الدوري، وفي ليلة أمس، وضع أولمبياكوس، ريال مدريد تحت الضغط بتسجيله ثلاثة أهداف.

وبعيداً عن الأهداف، سجّل الفريق اليوناني 18 تسديدة، منها ثماني تسديدات على المرمى، كانت عشر تسديدات من داخل منطقة الجزاء وثماني خارجها، وكان مدريد قد استقبل هدفاً واحداً فقط في سبع مباريات وخرج بشباك نظيفة في ثماني مباريات، ويُعد أتلتيكو وإلتشي والآن أولمبياكوس، نقاط ضعفهم.

لم يخض لونين مباراة سهلة في أول مواجهة له مع تشابي هذا الموسم، ومع ذلك لم يكن بوسعه فعل شيء إزاء الأهداف، خاصة رأسيتين دون أي رقابة، بل إنه في الواقع قام بتصدّيين رائعين. ومن الواضح أن الغيابات بدأت تُلقي بظلالها على خط الدفاع.

تجربة اضطرارية في خط الدفاع

على الرغم من تسجيل أربعة أهداف، اضطر ريال مدريد للقتال بشدة من أجل الفوز، ومع وجود قلب دفاع واحد فقط وهو راؤول أسينسيو، فضّل تشابي ألونسو إشراك كاريراس إلى جانبه ومنح ميندي أول مباراة له في مركز الظهير الأيسر.

وكان ترينت ألكسندر أرنولد هو الظهير الآخر، لكن المشكلة برزت بشكل أساسي في الكرات الهوائية.

ولزيادة الأمور سوءاً، رأى المدرب القادم من تولوسا أن المباراة شارفت على النهاية، ومع وضع مواجهة جيرونا في الاعتبار، أجرى تبديل تشواميني في خط الوسط وأعاده إلى الدفاع، بعد ذلك جاء الهدف الثالث للفريق اليوناني، وأنهى ريال مدريد المباراة تحت ضغط كبير.

قلق متزايد قبل مواجهة جيرونا

استقبل ريال مدريد 17 هدفاً في مبارياته الـ18 حتى الآن، وكان ستة من هذه الأهداف من كرات رأسية، ما يشكّل نسبة 35% من الإجمالي.

وقبل مواجهة جيرونا، سيكون خط الدفاع ضعيفاً بشكل ملحوظ، ولكن الخبر الجيد يتمثل في أداء ميندي، فعلى الرغم من ابتعاده لأكثر من ستة أشهر، بدا في حالة جيدة وحاد الذهن.

ومع ذلك، لن يكون دين هويسن جاهزاً لهذه المباراة، ولا إيدير ميليتاو أيضاً، فيما يُعد روديجر الوحيد الذي يملك فرصة للانضمام إلى قائمة الفريق.

مباراة ريال مدريد القادمة
