أصدر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بيانا رسميا، يؤكد خلاله أنه سيدعو لفتح تحقيق رسمي ضد اعتداءات الشرطة عقب مباراة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نيوكاسل للخسارة أمام مارسيليا (2-1)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

بيان نيوكاسل

سرد نادي نيوكاسل أحداث الاعتداء الذي تعرض له مشجعي الفريق الإنجليزي من قبل الشرطة الفرنسية عقب انتهاء مباراة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

وفي نهاية البيان، أكد النادي الإنجليزي أنه سيدعو يويفا، وأولمبيك مارسيليا، والسلطات المحلية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه القضية، لضمان استخلاص الدروس ومنع تكرار مثل هذا السلوك.

وجاء نص بيان نيوكاسل يونايتد كالتالي:

عقب صافرة النهاية، طُلب من مشجعينا البقاء داخل الملعب لمدة وصلت إلى ساعة كاملة بناءً على تعليمات السلطات المحلية، وذلك لضمان سلامتهم عند مغادرتهم.

وكانت هناك خطة لنقل 500 مشجع في كل مرة، تحت مرافقة شرطية إلى محطة المترو لمواصلة رحلتهم إلى ساحة لا جولييت.

ورغم النتيجة المخيبة للآمال، كان مشجعونا في حالة معنوية جيدة، وانتظروا بصبر ومن دون أي حوادث خلال فترة الاحتجاز.

وقد جرت مراقبة عملية ما بعد المباراة عن قرب من قبل مشرفينا وكبار المسؤولين في النادي.

بمجرد السماح للمجموعة الأولى من المشجعين بالمغادرة، بدأت الشرطة باستخدام قوة غير ضرورية وغير متناسبة لمنع بقية جماهيرنا من التقدم. وتم ذلك عبر استخدام خليط من رذاذ الفلفل والهراوات والدروع، حيث تعرّض العديد من المشجعين لاعتداءات عشوائية من قبل الشرطة.

وكان العديد من المشجعين في حالة ضيق واضحة، لا سيما في الجزء العلوي من الممرات في المدرج المخصص للجماهير الزائرة، حيث بدأت مظاهر التدافع والازدحام الخطير بالظهور.

وتدخل موظفونا فوراً لمعالجة الأمر مع الشرطة، إلا أن ذلك لم يكن له سوى تأثير محدود على أساليبهم المفرطة.

وقد أعرب المشجعون المغادرون للملعب بحق عن مشاعرهم من ضيق وإحباط وغضب لموظفينا، كما تلقينا لاحقاً تقارير مقلقة للغاية من شهود عيان من الحاضرين.

يجب أن تكون سلامة ورفاهية المشجعين دائماً على رأس الأولويات، ونحن ندين بشدة المعاملة التي تعرّض لها مشجعونا من قبل الشرطة خلال هذا الحادث.

سندعو يويفا، وأولمبيك مارسيليا، والسلطات المحلية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه القضية، لضمان استخلاص الدروس ومنع تكرار مثل هذا السلوك.