كومباني: الخسارة جزء من كرة القدم

لم يرغب فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في إثارة الضجة بعد أن تلقى فريقه أول هزيمة هذا الموسم 1 / 3 أمام أرسنال في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني عقب اللقاء :" الخسارة جزء من كرة القدم".

وأضاف : "في الحقيقة، شعرنا بأننا نتحسن أكثر فأكثر في الشوط الأول. لكننا لم نبدأ الشوط الثاني بشكل جيد، ولم نقم بالأشياء البسيطة كما نفعل عادة. هذا ما حسم المباراة لصالح أرسنال".

وافتتح أرسنال التسجيل بطريقة شبه معتادة عندما أحرز يوريين تيمبر هدفا بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 22.

وأصبح الشاب لينارت كارل أول لاعب يسجل أمام أرسنال في المسابقة بعد 10 دقائق، في ختام هجمة رائعة لفريق بايرن.

ولكن نوني مادويكي سجل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 70 وأضاف البديل جابرييل مارتينيلي الهدف الثالث في الدقيقة 77 ليلحق الهزيمة الأولى لبايرن ميونخ بعد 18 مباراة بدون هزيمة، علما بأنه فاز في 17 مباراة في تلك الفترة.

وقال سيرج نابري جناح بايرن :"في بعض الأحيان يجب أن تتقبل الأمر عندما تخسر. فزنا بجميع مبارياتنا في دوري أبطال أوروبا حتى الآن وحققنا سلسلة رائعة. علينا فقط الاستمرار فيما كنا نقوم به حتى الآن".

الهدف الذي سجله مارتينيلي حسم الفوز لأرسنال حيث سجل في الشباك الخالية عندما كان مانويل نوير، حارس بايرن، بعيدا عن منطقة الجزاء.

وأوضح نوير :" كان علينا المخاطرة أكثر في تلك اللحظة من المباراة. التمريرة كانت جيدة، لم تكن طويلة جدا. رأيت أن مارتينيلي كان يركض مع جوشوا كيميتش. إنه أسرع قليلا من جو، ولذلك كانت ستكون مواجهة فردية وفرصة كبيرة".

وأضاف :"حاولت قطع الكرة، ولكن مارتينيلي لمسها، وكانت لمسة حاسمة، وفي النهاية لم أكن في الوضع الصحيح".

وتراجع بايرن للمركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال، الذي أصبح حاليا الفريق الوحيد في دوري أبطال أوروبا الذي فاز بكل مبارياته الخمس في مرحلة الدوري.

ويلتقي بايرن في مباراته المقبلة مع سانت باولي بعد غد السبت في دوري أبطال أوروبا.