بعد السقوط أمام أرسنال.. مباريات بايرن ميونخ المتبقية في دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:02 م 27/11/2025
احتفال نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

تلقى فريق بايرن ميونخ الألماني أول ضربة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بسقوطه أمام أرسنال الإنجليزي في الجولة الخامسة.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها بايرن في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وجمع بايرن 12 نقطة من أول 5 جولات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث خلف أرسنال (15 نقطة) وإنتر ميلان الإيطالي (13 نقطة).

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات بايرن ميونخ المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السادسة: بايرن ميونخ × سبورتنج لشبونة البرتغالي - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 7:45 مساء

الجولة السابعة: بايرن ميونخ × يونيون سان جيلواز البلجيكي - الأربعاء 21 يناير 2026 - 10:00 مساء

الجولة الثامنة: آيندهوفن الهولندي × بايرن ميونخ - الأربعاء 28 يناير 2026 - 10:00 مساء

أرسنال دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

