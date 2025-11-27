واصل أرسنال الإنجليزي انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي (2025-2026).

أرسنال فاز على بايرن ميونخ 3-1، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية، ليتصدر ترتيب المجموعة الموحدة برصيد 15 نقطة محققا العلامة الكاملة، بالفوز في أول 5 مباريات.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات مثلما كان يحدث سابقا، بات كل فريق يلعب 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها أرسنال في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم مواعيد مباريات أرسنال في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات أرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السادسة: كلوب بروج البلجيكي × أرسنال - 10 ديسمبر 2025 - 10 مساء

الجولة السابعة: إنتر ميلان الإيطالي × أرسنال - 20 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: أرسنال × كايرات الكازاخي - 26 يناير 2026 - 10 مساء