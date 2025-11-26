المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
سموحة

سموحة

3 1
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس مصر
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
بورفؤاد

بورفؤاد

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
النمسا

النمسا

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

- -
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
19:45
يونج بويز

يونج بويز

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

- -
19:45
نيس

نيس

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد خسارة الجانرز.. كيميتش: مواجهتنا أمام باريس سان جيرمان كانت أقوى

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:01 م 27/11/2025
جوشوا كيميتش

جوشوا كيميتش

علق جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ، على الخسارة القاسية التي تلقاها رفقة فريقه في المباراة الأخيرة التي خاضها أمام نظيره أرسنال، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات كيميتش بعد الخسارة من أرسنال بدوري الأبطال

وسئل كيميتش عن حقيقة أن فريق أرسنال هو أقوي فريق واجهه البافاري هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث رد قائلاً: لا أعتقد ذلك حقًا، أعتقد أن باريس سان جيرمان كان الأقوى، خاصة بسبب طريقة لعبهم لكرة القدم.

وأضاف لاعب بايرن ميونخ في تصريحات لشبكة TNT sport: أرسنال فريق مختلف تمامًا، يعتمدون على الكرات الثابتة، يعشقون الكرات الطويلة، ويقاتلون على الكرات الثانية، كانت مباراة مختلفة جدًا أمام فريق بهذا الحجم.

وتابع: مباراتنا أمام باريس سان جيرمان كانت أقرب إلى كرة القدم عن مباراة أرسنال، مواجهة الجانرز لم تكن كرة قدم في رأيي، بل كانت أكثر تركيزًا على المواجهات الثنائية.

واختتم: ولكن على الرغم من ذلك كان الفوز مستحقًا في رأيي، ولكن يتعين علينا أن نتعلم من هذه المباراة قبل المشاركة في المباريات المقبلة.

وخسر بايرن ميونخ في مباراة أرسنال بنتيجة 3-1، حيث استطاع رجال أرتيتا تحقيق ثلاثة نقاط غالية ليحصد المركز الأول في جدول مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا. (طالع تفاصيل المباراة)

ومن المنتظر أن يخوض أرسنال مباراته المقبلة أمام تشيلسي في لقاء مهم في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، حيث يرغب أرتيتا أن يحقق الفوز في هذا اللقاء الصعب في عقر دار البلوز، ليعزز من صدارته لجدول البريميرليج.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
أرسنال دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ كيميتش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg