علق جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ، على الخسارة القاسية التي تلقاها رفقة فريقه في المباراة الأخيرة التي خاضها أمام نظيره أرسنال، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات كيميتش بعد الخسارة من أرسنال بدوري الأبطال

وسئل كيميتش عن حقيقة أن فريق أرسنال هو أقوي فريق واجهه البافاري هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث رد قائلاً: لا أعتقد ذلك حقًا، أعتقد أن باريس سان جيرمان كان الأقوى، خاصة بسبب طريقة لعبهم لكرة القدم.

وأضاف لاعب بايرن ميونخ في تصريحات لشبكة TNT sport: أرسنال فريق مختلف تمامًا، يعتمدون على الكرات الثابتة، يعشقون الكرات الطويلة، ويقاتلون على الكرات الثانية، كانت مباراة مختلفة جدًا أمام فريق بهذا الحجم.

وتابع: مباراتنا أمام باريس سان جيرمان كانت أقرب إلى كرة القدم عن مباراة أرسنال، مواجهة الجانرز لم تكن كرة قدم في رأيي، بل كانت أكثر تركيزًا على المواجهات الثنائية.

واختتم: ولكن على الرغم من ذلك كان الفوز مستحقًا في رأيي، ولكن يتعين علينا أن نتعلم من هذه المباراة قبل المشاركة في المباريات المقبلة.

وخسر بايرن ميونخ في مباراة أرسنال بنتيجة 3-1، حيث استطاع رجال أرتيتا تحقيق ثلاثة نقاط غالية ليحصد المركز الأول في جدول مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا. (طالع تفاصيل المباراة)

ومن المنتظر أن يخوض أرسنال مباراته المقبلة أمام تشيلسي في لقاء مهم في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، حيث يرغب أرتيتا أن يحقق الفوز في هذا اللقاء الصعب في عقر دار البلوز، ليعزز من صدارته لجدول البريميرليج.