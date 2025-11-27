المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"تفوق على مبابي".. خطة ألونسو تعيد بريق فينيسيوس مع ريال مدريد (أرقام)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:05 م 27/11/2025
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تحقيق فوزًا ثمينًا، على نظيره أولمبياكوس اليوناني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة شهدت تألق الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بشكل لافت.

وحسم ريال مدريد تفوقه أمام أولمبياكوس بنتيجة (4-3)، في مباراة أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "كارايسكاكيس".

ألونسو يعيد بريق فينيسيوس مع ريال مدريد

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" فإن فينيسيوس جونيور كان الأفضل في ريال مدريد، خلال مواجهة أولمبياكوس، رغم أنه لم يحصل على جائزة الأفضل، التي نالها زميله كيليان مبابي.

الجناح البرازيلي صنع هدفين لزميله كيليان مبابي، وأحرز هدفًا تم إلغاؤه بداعي التسلل، وكان ورقة رابحة في الجبهة اليسرى الهجومية للنادي الملكي أمام أولمبياكوس.

وبدأ ريال مدريد موسمه الحالي بتطبيق نهج الضغط العالي، وخنق الخصم في نصف ملعبه، لكن هذا الأسلوب فقد فعاليته تدريجيًا، واستعاد الفريق خلال مواجهة إلتشي الماضية في الدوري الإسباني 21 كرة فقط في نصف ملعب الخصم.

ويعتبر هذا المعدل أقل من نصف أعلى مستوى للفريق الملكي هذا الموسم وهو 46 استعادة للكرة، وكان ذلك أمام فالنسيا.

واعتمد تشابي ألونسو على خطة مكونة من ثلاثة لاعبين في خط الوسط، هم: فالفيردي، تشواميني، وكامافينجا، الأمر الذي منح أردا جولر حرية الحركة في مركز خط الوسط الهجومي، وعزز من فاعلية فينيسيوس ومبابي بالهجوم.

علاوة على ذلك، فرض ريال مدريد أسلوب دفاعي بشكل أكثر عمقًا، مع شن عدد كبير من الهجمات المرتدة، لتظهر ميزة فينيسيوس جونيور في الجبهة اليسرى.

دفاع مدريد بشكل أعمق وشن المزيد من الهجمات المرتدة، وهكذا ظهر أفضل ما في فينيسيوس، الذي سدد إلى جانب مبابي 6 كرات على المرمى، وصنع ثلاث فرص للتسجيل، وأكمل تمريرات أكثر من أي لاعب آخر في الثلث الهجومي (19).

وامتاز الجناح البرازيلي بسرعة فائقة في المراوغة لدفاعات أولمبياكوس، حيث أكمل ثماني محاولات من أصل 15 محاولة بنجاح، مما يوضح نجاحه في استغلال المساحة المتاحة في الجبة اليسرى الهجومية للنادي الملكي.

يذكر أن فينيسيوس لم يُكمل المباراة، إذ استبدله المدرب تشابي ألونسو، بالظهير الأيسر فران جارسيا، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وحرص المدرب على تبادل العناق مع اللاعب فور انتهاء المباراة، احتفالاً بالفوز.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني أولمبياكوس فينيسيوس جونيور تشابي ألونسو

