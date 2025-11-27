مبابي يقود التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري الأبطال

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية لموسم 2025-2026.

وأقيمت الجولة الخامسة للبطولة الأوروبية، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وشهدت العديد من المباريات الهامة والقوية.

وسقط برشلونة الإسباني في فخ الهزيمة أمام تشيلسي الإنجليزي (0-3)، بينما انتصر ريال مدريد الإسباني على أولمبياكوس اليوناني (4-3).

كما تعرض ليفربول الإنجليزي لهزيمة ثقيلة أمام آيندهوفن الهولندي (4-1)، وانتصر أرسنال الإنجليزي على بايرن ميونخ (3-1).

وتلقى مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة مفاجئة أمام باير ليفركوزن الألماني (0-2)، فيما تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على توتنهام الإنجليزي (5-3).

التشكيل المثالي للجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: فليكين (باير ليفركوزن)

خط الدفاع: عنان خلايلة (سانت جيلواز) - شوتن (آيندهوفن) - خيمينيز (أتلتيكو مدريد) - كوكوريلا (تشيلسي).

خط الوسط: دي كيتيلير (أتالانتا) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - رايس (آرسنال) - روبرت (كوبنهاجن).

في الهجوم: مبابي (ريال مدريد) - أوباميانج (مارسيليا).

