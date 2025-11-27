مبابي يقود التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري الأبطال

المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
سموحة

سموحة

3 1
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس مصر
البنك الاهلي

البنك الاهلي

4 1
17:00
بورفؤاد

بورفؤاد

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

1 0
18:00
النمسا

النمسا

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

1 0
19:45
نيس

نيس

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

0 0
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

0 0
19:45
يونج بويز

يونج بويز

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

1 0
19:45
سلتيك

سلتيك

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مبابي وفيتينيا يقودان التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:03 م 27/11/2025
مبابي يقود التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية لموسم 2025-2026.

وأقيمت الجولة الخامسة للبطولة الأوروبية، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وشهدت العديد من المباريات الهامة والقوية.

وسقط برشلونة الإسباني في فخ الهزيمة أمام تشيلسي الإنجليزي (0-3)، بينما انتصر ريال مدريد الإسباني على أولمبياكوس اليوناني (4-3).

كما تعرض ليفربول الإنجليزي لهزيمة ثقيلة أمام آيندهوفن الهولندي (4-1)، وانتصر أرسنال الإنجليزي على بايرن ميونخ (3-1).

وتلقى مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة مفاجئة أمام باير ليفركوزن الألماني (0-2)، فيما تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على توتنهام الإنجليزي (5-3).

طالع جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

التشكيل المثالي للجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: فليكين (باير ليفركوزن)

خط الدفاع: عنان خلايلة (سانت جيلواز) - شوتن (آيندهوفن) - خيمينيز (أتلتيكو مدريد) - كوكوريلا (تشيلسي).

خط الوسط: دي كيتيلير (أتالانتا) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - رايس (آرسنال) - روبرت (كوبنهاجن).

في الهجوم: مبابي (ريال مدريد) - أوباميانج (مارسيليا).

طالع أهم إحصائيات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 من هنا

دوري أبطال أوروبا برشلونة ريال مدريد تشيلسي ليفربول باريس سان جيرمان

محتوى مدفوع

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

الفيديوهات المتعلقة

مبابي يقود التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري الأبطال

المزيد من الأخبار

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
أستون فيلا

أستون فيلا

0 0
يونج بويز

يونج بويز

22

ماتسين سدد من خارج منطقة الجزاء ولكنها اصطدمت في الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg