"مشكلة تكتيكية تحولت لعقلية".. ليفربول يواصل الانهيار مع سلوت

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:43 م 27/11/2025
حسرة نجوم ليفربول

حسرة نجوم ليفربول

واصل نادي ليفربول، نتائجه الكارثية مع المدرب الهولندي أرني سلوت، عقب خسارته بثلاثية دون رد، على يد آيندهوفن، في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل مسلسل سقوطه بعد تراجعه للنصف السفلي من جدول الترتيب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر 1992 التي يستقبل فيها ليفربول ثلاثة أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات.

كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ليفربول لثلاث هزائم على التوالي في جميع المسابقات، بفارق 3 أهداف، من ديسمبر 1953.

وأكدت صحيفة ذا أثلتيك الأمريكية، أن ثقة جماهير الريدز في مدربهم الهولندي قد تحولت إلى شك في قدراته خلال شهرين تقريبًا، عقب خسارته لتسع مباريات من أصل 12، وابتعاده عن صراع اللقب في البريميرليج.

وأوضحت أن الضجيج يعلو حول أداء الفريق مع سلوت، الذي ظهر بهوية غير واضحة، حيث لم يقدم أي لاعب مستوى جيد باستثناء دومينيك سوبوسلاي، وتبدو المجموعة تفتقد إلى التماسك.

وأشارت إلى أن هناك فترات من المباريات يُسيطرون فيها على مجريات اللعب، لكن الخصم قد يُسجل في أي لحظة، خاصة أن سجلهم الدفاعي هذا الموسم، وصفه سلوت بأنه "مُثير للسخرية"، ولا يُظهر أي علامات على التحسن.

منذ بداية عام 2025، حافظ ليفربول على نظافة شباكه في 13 مباراة فقط من أصل 49 مباراة، ويظهر ذلك على مستوى المدافع إبراهيما كوناتي، الذي يقدم أداء باهت في المباريات الأخيرة، وارتكب عدة أخطاء أدت لاستقبال الريدز للأهداف.

ووصفت الصحيفة أن المشكلة أصبحت عقلية، بدلًا من أن تكون تكتيكية، حيث بدا ليفربول مهزومًا قبل صافرة النهاية بوقت طويل أمام آيندهوفن، قبل استقبال الهدف الثالث ثم الرابع، ليستمر الفريق في طريقه للانهيار مع أرني سلوت، ما لم يجد الأخير حلًا للوضع الحالي.

مباراة ليفربول القادمة
