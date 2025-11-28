سلوك عنصري من جماهيره.. "يويفا" يعاقب أتلتيكو مدريد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم فريق أتلتيكو مدريد ووضعه تحت المراقبة كعقوبة على السلوك العنصري للمشجعين خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال.

وتم توجيه تهمة إلى أتلتيكو مدريد بـ"السلوك العنصري أوالتمييزي" بعد قيام المشجعين بإصدار أصوات تشبه القرود وأداء تحيات نازية خلال الخسارة برباعية نظيفة في لندن الشهر الماضي.

وكانت جماهير أتلتيكو مدريد استهدفت من قبل فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، صاحب البشرة السمراء، بإهانات عنصرية مشابهة.

وقرر يويفا تغريم أتلتيكو 30 ألف يورو وحظر بيع التذاكر لجماهيره في مباراة أوروبية خارج أرضه لمرة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

ويجب على أتلتيكو أن يدفع غرامة تقدر بعشرة آلاف يورو (11 ألف و600 دولار) بسبب قيام جماهيره بإلقاء أشياء على أرض ملعب أرسنال.

