المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

1 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سلوك عنصري من جماهيره.. "يويفا" يعاقب أتلتيكو مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:36 م 28/11/2025
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم فريق أتلتيكو مدريد ووضعه تحت المراقبة كعقوبة على السلوك العنصري للمشجعين خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال.

وتم توجيه تهمة إلى أتلتيكو مدريد بـ"السلوك العنصري أوالتمييزي" بعد قيام المشجعين بإصدار أصوات تشبه القرود وأداء تحيات نازية خلال الخسارة برباعية نظيفة في لندن الشهر الماضي.

وكانت جماهير أتلتيكو مدريد استهدفت من قبل فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، صاحب البشرة السمراء، بإهانات عنصرية مشابهة.

وقرر يويفا تغريم أتلتيكو 30 ألف يورو وحظر بيع التذاكر لجماهيره في مباراة أوروبية خارج أرضه لمرة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

ويجب على أتلتيكو أن يدفع غرامة تقدر بعشرة آلاف يورو (11 ألف و600 دولار) بسبب قيام جماهيره بإلقاء أشياء على أرض ملعب أرسنال.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

 

دوري أبطال أوروبا أرسنال الاتحاد الأوروبي أتلتيكو مدريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
الأهلي

الأهلي

4

بدلاء الأهلي: سيحا - أحمد رمضان - محمد علي بن رمضان - محمد أفشة - إمام عاشور - كريم فؤاد - طاهر محمد - حمزه عبد الكريم - محمد شكري

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg