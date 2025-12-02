المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قمة يفكر فيها جوارديولا.. هل يمنح ريال مدريد فرصة جديدة لمرموش مع مانشستر سيتي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:30 م 02/12/2025
مرموش جوارديولا

مرموش وجوارديولا يصافحان بعضهما

يأمل اللاعب المصري عمر مرموش في استغلال ضغط المباريات في جدول نادي مانشستر سيتي من أجل الحصول على فرصة حقيقية، خاصة مع تزايد احتمالات أن يعتمد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على المداورة بين اللاعبين قبل القمة المرتقبة ضد ريال مدريد.

ويرغب مانشستر سيتي في الثأر من الهزيمتين الثقيلتين على يد ريال مدريد في النسخة الماضية من منافسات دوري أبطال أوروبا ذهابًا وإيابًا بمجموع (6-3).

موسم مرموش مع مانشستر سيتي

يعاني مرموش هذا الموسم من قلة مشاركاته الأساسية مع مانشستر سيتي، إذ بدأ 4 مباريات في جميع المسابقات الرسمية، أكمل من بينها واحدة فقط.

وشهدت المباراة الوحيدة التي أكملها مرموش مع مانشستر سيتي هدفه الوحيد هذا الموسم، إذ سجل في مواجهة سوانزي سيتي بكأس كاراباو، المسابقة الأقل أهمية في إنجلترا.

ويستمر بحث مرموش عن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكذلك عن هدفه الأول على الإطلاق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

الراحة تنتظر نجوم مانشستر سيتي قبل موقعة مدريد

أصبح جوارديولا يعتمد على مرموش في المركز المفضل بالنسبة له، الرقم 9، لكن ذلك قلل من فرصه في المشاركة أساسيًا مع مانشستر سيتي بسبب النرويجي إيرلينج هالاند.

وألمح مدرب مانشستر سيتي إلى إمكانية إراحة هالاند قبل المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد، بقوله في تصريحات نشرتها صحيفة "standard" البريطانية: "يحتاج إلى الراحة لأنه يلعب كثيرًا".

وواصل: "أحيانًا من الأفضل أن يلعب ثم يتم استبداله بعد 60 دقيقة أو إذا شعر بالتعب.. الأزمة أنه يحتاج إلى وقت طويل من أجل استعادة إيقاعه، لكنني سأتحدث معه لأنني أحتاج مشاركة جميع اللاعبين".

وأوضحت الصحيفة أن مرموش قد يقود هجوم مانشستر سيتي في المباريات المقبلة، خاصة قبل لقاء ريال مدريد.

فرصة مرتقبة

فاز مانشستر سيتي (3-2) على ليدز يونايتد، السبت الماضي، في مباراة شارك خلالها هالاند أساسيًا ومرموش من مقاعد البدلاء.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة صعبة هذا المساء أمام فولهام في كرافن كوتيج، قبل أن يستقبل سندرلاند في الاتحاد، السبت المقبل، ليطير بعد ذلك إلى العاصمة الإسبانية، حيث يحل ضيفًا على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، الأربعاء المقبل.

ويعني ذلك أن مانشستر سيتي سيلعب 4 مباريات خلال 10 أيام تقريبًا، من بينها قمة ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يتجه جوارديولا نحو إراحة هالاند قبل لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ليبدأ بمرموش بدلًا منه في مباراة من المباراتين المقبلتين بالدوري الإنجليزي، سواءً ضد فولهام أو أمام سندرلاند.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ريال مدريد مانشستر سيتي بيب جوارديولا عمر مرموش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg