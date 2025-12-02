يأمل اللاعب المصري عمر مرموش في استغلال ضغط المباريات في جدول نادي مانشستر سيتي من أجل الحصول على فرصة حقيقية، خاصة مع تزايد احتمالات أن يعتمد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على المداورة بين اللاعبين قبل القمة المرتقبة ضد ريال مدريد.

ويرغب مانشستر سيتي في الثأر من الهزيمتين الثقيلتين على يد ريال مدريد في النسخة الماضية من منافسات دوري أبطال أوروبا ذهابًا وإيابًا بمجموع (6-3).

موسم مرموش مع مانشستر سيتي

يعاني مرموش هذا الموسم من قلة مشاركاته الأساسية مع مانشستر سيتي، إذ بدأ 4 مباريات في جميع المسابقات الرسمية، أكمل من بينها واحدة فقط.

وشهدت المباراة الوحيدة التي أكملها مرموش مع مانشستر سيتي هدفه الوحيد هذا الموسم، إذ سجل في مواجهة سوانزي سيتي بكأس كاراباو، المسابقة الأقل أهمية في إنجلترا.

ويستمر بحث مرموش عن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكذلك عن هدفه الأول على الإطلاق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

الراحة تنتظر نجوم مانشستر سيتي قبل موقعة مدريد

أصبح جوارديولا يعتمد على مرموش في المركز المفضل بالنسبة له، الرقم 9، لكن ذلك قلل من فرصه في المشاركة أساسيًا مع مانشستر سيتي بسبب النرويجي إيرلينج هالاند.

وألمح مدرب مانشستر سيتي إلى إمكانية إراحة هالاند قبل المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد، بقوله في تصريحات نشرتها صحيفة "standard" البريطانية: "يحتاج إلى الراحة لأنه يلعب كثيرًا".

وواصل: "أحيانًا من الأفضل أن يلعب ثم يتم استبداله بعد 60 دقيقة أو إذا شعر بالتعب.. الأزمة أنه يحتاج إلى وقت طويل من أجل استعادة إيقاعه، لكنني سأتحدث معه لأنني أحتاج مشاركة جميع اللاعبين".

وأوضحت الصحيفة أن مرموش قد يقود هجوم مانشستر سيتي في المباريات المقبلة، خاصة قبل لقاء ريال مدريد.

فرصة مرتقبة

فاز مانشستر سيتي (3-2) على ليدز يونايتد، السبت الماضي، في مباراة شارك خلالها هالاند أساسيًا ومرموش من مقاعد البدلاء.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة صعبة هذا المساء أمام فولهام في كرافن كوتيج، قبل أن يستقبل سندرلاند في الاتحاد، السبت المقبل، ليطير بعد ذلك إلى العاصمة الإسبانية، حيث يحل ضيفًا على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، الأربعاء المقبل.

ويعني ذلك أن مانشستر سيتي سيلعب 4 مباريات خلال 10 أيام تقريبًا، من بينها قمة ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يتجه جوارديولا نحو إراحة هالاند قبل لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ليبدأ بمرموش بدلًا منه في مباراة من المباراتين المقبلتين بالدوري الإنجليزي، سواءً ضد فولهام أو أمام سندرلاند.