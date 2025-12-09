المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

لعدم تكرار مشهد 2022.. إجراء استثنائي من برشلونة قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:18 م 04/12/2025
برشلونة وفرانكفورت

حضور جماهير فرانكفورت في ملعب كامب نو في 2022

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، يُعلن خلاله عن إجراءات استثنائية لحضور الجماهير قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، يوم 9 ديسمبر المقبل، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط.

إجراء استثنائي من برشلونة

وقال برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "يُعلن نادي برشلونة أنه بمناسبة المباراة الخاصة بمرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ضد آينتراخت فرانكفورت، والتي ستُقام في ملعب كامب نو، ستخصص جميع المقاعد المتاحة حصريًا للأعضاء".

وأضاف:"وتم اتخاذ هذا القرار بهدف الحفاظ على أمن جماهير برشلونة، وفي الوقت نفسه تجنّب تكرار ما حدث في أبريل 2022، عندما لم تكن الغالبية الساحقة من الجمهور الحاضر في كامب نو تنتمي إلى جماهير النادي الكتالوني".

وتابع: "ومن خلال هذا الإجراء، يمنح النادي الأولوية القصوى للأعضاء والعضوات الذين هم الركيزة الأساسية للنادي، ويضمن أن يكون الملعب فضاءً للاحتفال والدعم الحصري لجماهير برشلونة".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "وفي هذا السياق، فإن أي تذكرة يُعثر عليها مع شخص من مشجعي آينتراخت فرانكفورت داخل منطقة جماهير برشلونة سيتم تسجيلها لتحديد هوية العضو أو العضوة الذين قاموا بشرائها ثم بيعها لمشجّعي الفريق الخصم، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على أمن وسلامة بقية أعضاء وجماهير نادي برشلونة".

لعدم تكرار مشهد 2022

تأتي هذه الخطوة من برشلونة بعد حادثة حضور 30 ألف مشجع لنادي آينتراخت فرانكفورت في ملعب كامب نو في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022.

وكان المشهد غريبا، حين تعرض لاعبو برشلونة لصافرات الاستهجان في ملعبهم، وكانت المدرجات أشبه لملعب نادي فرانكفورت بعد أن طغى اللون الأبيض للنادي الألماني على الملعب.

وأثارت الأعداد الكبيرة للجماهير الألمانية استغراب الجميع وتساؤلات حول كيفية وصولهم إلى الملعب رغم القيود التي تفرض في مثل هذه المواجهات.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا آينتراخت فرانكفورت

