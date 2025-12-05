المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

0 0
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تعديل عقوبة لويس دياز بعد طرده في قمة بايرن ميونخ وباريس

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:42 م 05/12/2025
لويس دياز

لويس دياز

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" تعديلاً على عقوبة الكولومبي لويس دياز، بعد تخدله القوي على المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخسر باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ بنتيجة (1-2)، في دوري أبطال أوروبا، رغم تفوقه العددي لأكثر من 45 دقيقة بعد طرد لويس دياز في نهاية الشوط الأول.

يويفا يعدل عقوبة لويس دياز

المباراة شهدت لحظة مؤلمة حين تعرض أشرف حكيمي لإصابة قوية في كاحله الأيسر، إثر تدخل عنيف من دياز أجبره على مغادرة الملعب باكيًا، وسط قلق واضح من زملائه والجهاز الفني.

وكان الحكم قد أشهر البطاقة الصفراء في البداية، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو (VAR) ويقرر طرد لاعب بايرن مباشرة بعد مراجعة اللقطة، نظرًا لقوة التدخل وخطورته على سلامة اللاعب.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فقد تم تخفيض إيقاف لويس دياز في دوري أبطال أوروبا، من ثلاث مباريات إلى مباراتين فقط، بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام باريس سان جيرمان.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف لاعب بايرن ميونخ ثلاث مباريات في دوري الأبطال، وقد استأنف العملاق البافاري على هذا القرار، وتم قبول الاستئناف رسميًا.

وأوضح باريس سان جيرمان، عقب انتهاء المباراة، أن حكيمي يعاني من التواء حاد في الكاحل الأيسر، وسيغيب عن الملاعب عدة أسابيع، ما يُعد ضربة قوية للفريق الذي يعاني من ضغط المباريات والإصابات.

باريس سان جيرمان بايرن ميونخ يويفا لويس دياز أشرف حكيمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
جزر القمر

جزر القمر

0 0
السعودية

السعودية

35

ضغط من لاعبي منتخب السعودية والبحث عن الهدف الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg