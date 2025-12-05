أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" تعديلاً على عقوبة الكولومبي لويس دياز، بعد تخدله القوي على المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخسر باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ بنتيجة (1-2)، في دوري أبطال أوروبا، رغم تفوقه العددي لأكثر من 45 دقيقة بعد طرد لويس دياز في نهاية الشوط الأول.

يويفا يعدل عقوبة لويس دياز

المباراة شهدت لحظة مؤلمة حين تعرض أشرف حكيمي لإصابة قوية في كاحله الأيسر، إثر تدخل عنيف من دياز أجبره على مغادرة الملعب باكيًا، وسط قلق واضح من زملائه والجهاز الفني.

وكان الحكم قد أشهر البطاقة الصفراء في البداية، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو (VAR) ويقرر طرد لاعب بايرن مباشرة بعد مراجعة اللقطة، نظرًا لقوة التدخل وخطورته على سلامة اللاعب.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فقد تم تخفيض إيقاف لويس دياز في دوري أبطال أوروبا، من ثلاث مباريات إلى مباراتين فقط، بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام باريس سان جيرمان.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف لاعب بايرن ميونخ ثلاث مباريات في دوري الأبطال، وقد استأنف العملاق البافاري على هذا القرار، وتم قبول الاستئناف رسميًا.

وأوضح باريس سان جيرمان، عقب انتهاء المباراة، أن حكيمي يعاني من التواء حاد في الكاحل الأيسر، وسيغيب عن الملاعب عدة أسابيع، ما يُعد ضربة قوية للفريق الذي يعاني من ضغط المباريات والإصابات.